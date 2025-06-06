Beşiktaş'tan Immobile'ye sürpriz teklif! Detaylar ortaya çıktı

Beşiktaş'ın yollarını ayırmaya hazırlandığı golcü futbolcu Ciro Immobile'nin kapısını yeni bir teklifle çaldığı, yıldız ismin ise siyah beyazlılara bu konuda henüz cevap vermediği öğrenildi. İşte o teklifin detayları...

Süper Lig'i 62 puanla 4'üncü sırada tamamlayan Beşiktaş, sezona başlarken arkasına aldığı rüzgara rağmen istediği başarıyı elde edemedi. Özellikle gol yollarında çok güvendiği yıldızları renklerine bağlayan yönetim, beklentilerini karşılayamayan isimlerle yollarını ayırma kararı aldı. Bu isimlerden biri de Ciro Immobile...

'AYRILMAYA NİYETİM YOK' MESAJI

Siyah beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı, katıldığı bir televizyon programında Immobile ile yolları ayırabileceklerini söylemiş ancak İtalyan yıldız sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ayrılma niyeti olmadığını belli etmişti. Bunların ardından Adalı'dan yeni bir açıklama geldi.

YILDIZ İSME YENİ TEKLİF

Başkan Adalı önceki gün düzenlediği basın toplantısında ise Ciro Immobile ile görüştüğünü belirterek "Kendisine yaptığım teklife olumlu yaklaştı. Ailesiyle konuşup haber vereceğini söyledi. Maaşında indirim talebimiz oldu" açıklamasında bulunmuştu. Immobile'yi tazminat verip göndermek yerine maaşında indirim yaparak takımda tutma yoluna yönelen Adalı'nın, İtalyan futbolcuya yaptığı teklifin detayları belli oldu.

HENÜZ CEVAP VERMEDİ

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Serdal Adalı, Immobile'ye 6 milyon euro olan garanti ücretini yarı yarıya düşürüp 3 milyon euro teklif etti. Geriye kalan 3 milyon euronun ise maç başı ücret üzerinden ödenmesini önerdi.

Haberde, tecrübeli futbolcunun bu teklife henüz cevap vermediği ve düşünmek için süre istediği kaydedildi.