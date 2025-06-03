Beşiktaş'a Hırvat golcü! Immobile'nin yeri onunla dolacak

Forvet hattına takviye yapmak için harekete geçen siyah beyazlı yönetim, daha önce de talip olduğu Ante Budimir'i yeniden listeye aldı.

Büyük umutlarla transfer edilen ancak performansıyla hayal kırıklığına neden olan Immobıle ile yollarını ayırmaya hazırlanan Beşiktaş, Osasuna'nın golcüsü 33 yaşındaki Ante Budimir'i listeye aldı.

Geride bıraktığımız sezonda Osasuna formasıyla La Liga'da 21 gol kaydederek ligin en skorer üçüncü oyuncusu olan deneyimli isim, bu performansıyla yalnızca İspanya'da değil, Avrupa genelinde de dikkatleri üzerine çekti.

Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 5 milyon euro olan Hırvat golcünün La Liga ekibi ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

KORONAVİRÜS ENGELİ

Fotomaç'ın haberine göre; Beşiktaşlı kurmaylar, oyuncunun menajeriyle ilk teması kurarak olası transferin şartlarını hakkında bilgi aldı. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

Hırvat oyuncunun Beşiktaş ile yolu daha önce de kesişmişti. 2020 yılında Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğü döneminde transferi gündeme gelen Hırvat golcü, koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle siyah beyazlılara imza atamamış ve sonrasında Osasuna'ya transfer olmuştu.

42 MAÇTA 24 GOL, 4 ASİST

Hırvat golcü, bu sezon tüm kulvarlarda forma giydiği 42 maçta 24 gol ve 4 asistlik katkı verdi.