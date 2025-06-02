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Onyekuru adım adım Süper Lig'e! İlk görüşme gerçekleşti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Onyekuru adım adım Süper Lig&#039;e! İlk görüşme gerçekleşti
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig'i 4. sırada tamamlayan Beşiktaş, gelecek sezon daha iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Siyah-beyazlıların bir dönem ülkemizde Galatasaray ve Adana Demirspor formasını giyen Henry Onyekuru ile ilk teması kurduğu öne sürüldü.

Beşiktaş'ta yeni sezon için transfer çalışmaları başladı. Daha iddialı bir kadro kurmak isteyen siyah-beyazlıların gündemine tanıdık bir ismin geldiği iddia edildi.

Ajansspor'da yer alan habere göre Beşiktaş, Türkiye'de daha önce Galatasaray ve Adana Demirspor forması giyen Henry Onyekuru'yu listeye aldı.

İSTANBUL'DA İLK GÖRÜŞME YAPILDI

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın İstanbul'da Henry Onyekuru ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği öne sürüldü. Son olarak Suudi Arabistan ekibi Al-Fayha'nın formasını terleten Henry Onyekuru'nun sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor.

27 yaşındaki futbolcu sakatlığı nedeniyle bu sezon sadece 4 maçta forma giyerken, gol ya da asist katkısı veremedi.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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