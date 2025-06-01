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Beşiktaş derbide Galatasaray'ı devirdi!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Beşiktaş derbide Galatasaray&#039;ı devirdi!
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Fibabanka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinde Galatasaray'ı 2-0'la geçerek yarı finale yükseldi. Siyah-beyazlılar, yarı finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalinde dev derbide gülen taraf Beşiktaş oldu. Galatasaray'ı deplasmanda 107-85'lik skorla mağlup eden siyah-beyazlılar, seride 2-0 üstünlük sağladı ve yarı finale adını yazdırdı.

Beşiktaş derbide Galatasaray'ı devirdi! - 1. Resim

Bu galibiyetle birlikte Beşiktaş, yarı finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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