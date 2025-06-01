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CANLI ANLATIM

CANLI ANLATIM | Bodrum FK - Beşiktaş

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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CANLI ANLATIM | Bodrum FK - Beşiktaş
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Beşiktaş, deplasmanda Sipay Bodrum FK ile karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatımı ve son dakika gelişmeleri turkiyegazetesi.com.tr'de!

Canlı Anlatım Özeti
  • MAÇTAN BİLGİLER
  • SİYAH-BEYAZLI TAKIMDA ÜÇ OYUNCU YOK
  • İKİNCİ RANDEVU
  • İLK 11'LER BELLİ OLDU

01.06.2025 17:45

MAÇTAN BİLGİLER

Grey Beton Bodrum Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakada hakem Cihan Aydın düdük çalacak.

Avrupa kupalarına üçüncü sıradan katılma mücadelesini sürdüren siyah-beyazlı futbol takımı, hedefini gerçekleştirmek için önce kazanıp sonra Samsunspor'un puan kaybetmesini bekleyecek.

Beşiktaş, ligde çıktığı 35 maçta 16 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 yenilgi sonucunda topladığı 59 puanla dördüncü sırada bulunuyor.

Geçen hafta Trendyol Süper Lig'e veda eden Muğla temsilcisi ise oynadığı 35 karşılaşmada 9 galibiyet, 10 beraberlik aldı. Yeşil-beyazlı takım, 16 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı ve haftaya 37 puanla 16. basamakta girdi.

CANLI ANLATIM | Bodrum FK - Beşiktaş - 1. Resim

01.06.2025 17:45

SİYAH-BEYAZLI TAKIMDA ÜÇ OYUNCU YOK

Siyah-beyazlı takımda üç oyuncu, Bodrum FK maçının kadrosunda yer alamayacak.

Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı Ciro Immobile'nin yanı sıra sakatlığı bulunan Alex Oxlade-Chamberlain ile Bakhtiyor Zaynutdinov, karşılaşmada forma giyemeyecek.

01.06.2025 17:45

İKİNCİ RANDEVU

Beşiktaş ile Bodrum FK, Süper Lig'de ikinci kez karşılaşacak.

Siyah-beyaz ekip, sezonun ilk yarısında oynanan müsabakada rakibini 2-1 yendi.

Beşiktaş, küme düşmesi geçen hafta kesinleşen Muğla temsilcisini Cher Ndour ve Ciro Immobile'nin golleriyle mağlup etmişti.

Bodrum FK'nin ilk randevudaki tek golünü ise George Puscas kaydetti.

01.06.2025 17:45

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Bodrum FK: Sousa, Ege, Herelle, Ajeti, Cenk, Ahmet, Fredy, Brazao, Seferi, Dimitrov, Puşcaş

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Amir, Gedson, Mario, Muçi, Rafa, Mustafa

CANLI ANLATIM | Bodrum FK - Beşiktaş - 2. Resim

Yer: Bodrum

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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