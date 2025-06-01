CANLI ANLATIM | Bodrum FK - Beşiktaş
Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Beşiktaş, deplasmanda Sipay Bodrum FK ile karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatımı ve son dakika gelişmeleri turkiyegazetesi.com.tr'de!
- MAÇTAN BİLGİLER
- SİYAH-BEYAZLI TAKIMDA ÜÇ OYUNCU YOK
- İKİNCİ RANDEVU
- İLK 11'LER BELLİ OLDU
01.06.2025 17:45
MAÇTAN BİLGİLER
Grey Beton Bodrum Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakada hakem Cihan Aydın düdük çalacak.
Avrupa kupalarına üçüncü sıradan katılma mücadelesini sürdüren siyah-beyazlı futbol takımı, hedefini gerçekleştirmek için önce kazanıp sonra Samsunspor'un puan kaybetmesini bekleyecek.
Beşiktaş, ligde çıktığı 35 maçta 16 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 yenilgi sonucunda topladığı 59 puanla dördüncü sırada bulunuyor.
Geçen hafta Trendyol Süper Lig'e veda eden Muğla temsilcisi ise oynadığı 35 karşılaşmada 9 galibiyet, 10 beraberlik aldı. Yeşil-beyazlı takım, 16 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı ve haftaya 37 puanla 16. basamakta girdi.
01.06.2025 17:45
SİYAH-BEYAZLI TAKIMDA ÜÇ OYUNCU YOK
Siyah-beyazlı takımda üç oyuncu, Bodrum FK maçının kadrosunda yer alamayacak.
Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı Ciro Immobile'nin yanı sıra sakatlığı bulunan Alex Oxlade-Chamberlain ile Bakhtiyor Zaynutdinov, karşılaşmada forma giyemeyecek.
01.06.2025 17:45
İKİNCİ RANDEVU
Beşiktaş ile Bodrum FK, Süper Lig'de ikinci kez karşılaşacak.
Siyah-beyaz ekip, sezonun ilk yarısında oynanan müsabakada rakibini 2-1 yendi.
Beşiktaş, küme düşmesi geçen hafta kesinleşen Muğla temsilcisini Cher Ndour ve Ciro Immobile'nin golleriyle mağlup etmişti.
Bodrum FK'nin ilk randevudaki tek golünü ise George Puscas kaydetti.
01.06.2025 17:45
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Bodrum FK: Sousa, Ege, Herelle, Ajeti, Cenk, Ahmet, Fredy, Brazao, Seferi, Dimitrov, Puşcaş
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Amir, Gedson, Mario, Muçi, Rafa, Mustafa
Yer: Bodrum