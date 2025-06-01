CANLI ANLATIM | Bodrum FK - Beşiktaş

Kaynak: Türkiye Gazetesi 1 Haziran 2025 17:42 - Güncelleme: 1 Haziran 2025 18:02 - Güncelleme:

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Beşiktaş, deplasmanda Sipay Bodrum FK ile karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatımı ve son dakika gelişmeleri turkiyegazetesi.com.tr'de!

Canlı Anlatım Özeti MAÇTAN BİLGİLER

SİYAH-BEYAZLI TAKIMDA ÜÇ OYUNCU YOK

İKİNCİ RANDEVU

İLK 11'LER BELLİ OLDU 01.06.2025 17:45 MAÇTAN BİLGİLER Grey Beton Bodrum Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakada hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Avrupa kupalarına üçüncü sıradan katılma mücadelesini sürdüren siyah-beyazlı futbol takımı, hedefini gerçekleştirmek için önce kazanıp sonra Samsunspor'un puan kaybetmesini bekleyecek. Beşiktaş, ligde çıktığı 35 maçta 16 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 yenilgi sonucunda topladığı 59 puanla dördüncü sırada bulunuyor. Geçen hafta Trendyol Süper Lig'e veda eden Muğla temsilcisi ise oynadığı 35 karşılaşmada 9 galibiyet, 10 beraberlik aldı. Yeşil-beyazlı takım, 16 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı ve haftaya 37 puanla 16. basamakta girdi. 01.06.2025 17:45 SİYAH-BEYAZLI TAKIMDA ÜÇ OYUNCU YOK Siyah-beyazlı takımda üç oyuncu, Bodrum FK maçının kadrosunda yer alamayacak. Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı Ciro Immobile'nin yanı sıra sakatlığı bulunan Alex Oxlade-Chamberlain ile Bakhtiyor Zaynutdinov, karşılaşmada forma giyemeyecek. İlgili Haber Beşiktaş'tan Patrick Berg hamlesi! Bodo Glimt 9 milyon eurodan kapıyı açtı 01.06.2025 17:45 İKİNCİ RANDEVU Beşiktaş ile Bodrum FK, Süper Lig'de ikinci kez karşılaşacak. Siyah-beyaz ekip, sezonun ilk yarısında oynanan müsabakada rakibini 2-1 yendi. Beşiktaş, küme düşmesi geçen hafta kesinleşen Muğla temsilcisini Cher Ndour ve Ciro Immobile'nin golleriyle mağlup etmişti. Bodrum FK'nin ilk randevudaki tek golünü ise George Puscas kaydetti. 01.06.2025 17:45 İLK 11'LER BELLİ OLDU Bodrum FK: Sousa, Ege, Herelle, Ajeti, Cenk, Ahmet, Fredy, Brazao, Seferi, Dimitrov, Puşcaş Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Amir, Gedson, Mario, Muçi, Rafa, Mustafa Yer: Bodrum

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Yasin Görkem Erduran