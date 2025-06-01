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Beşiktaş maçı sonrası ayrılığını açıkladı! Jose Morais'ten flaş karar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Beşiktaş maçı sonrası ayrılığını açıkladı! Jose Morais&#039;ten flaş karar
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, siyah-beyazlı takıma 4-0 yenilmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında takımdan ayrılacağını açıkladı

Bodrum FK Teknik Direktörü, 4-0 mağlup oldukları Beşiktaş müsabakası sonrası düzenlenen basın toplantısında takımdan ayrılacağını açıkladı.

Beşiktaş maçı sonrası ayrılığını açıkladı! Jose Morais'ten ayrılık kararı - 1. Resim

Sezonun son maçında kazanmasına rağmen lig tablosuna bakıldığında Beşiktaş'ın istediğini alamadığını belirten Morais, şöyle konuştu:

"Taraftarımıza ve oyuncularımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Geldiğimiz günden beri oynadığımız 14 maçta 21 puan topladık. Burada birçok fedakarlık ve adanmışlık söz konusuydu. Maalesef amacımıza ulaşamadık, Süper Lig'de kalamadık. Bodrumspor'un hem oyuncu kalitesi hem de camia olarak gelecek sezon tekrar ait olduğu yere, Süper Lig'e dönebilecek kapasiteye sahip olduğunu düşünüyorum. Biz göreve geldikten sonra oyuncularım gerçekten her şeyi yaptı. Burada birkaç maç var aslında, bunlarda daha iyi sonuçlar alabilseydik ligde kalma hayalimizi gerçekleştirebilirdik."

Morais, gelecek sezon için Bodrumspor'a şans diledi.

"VEDA MI EDİYORSUNUZ?"

Bir gazetecinin "Bodrumspor'a veda mı ediyorsunuz?" soruna Morais, şu cevap verdi:

"Bu soruya 'Evet' diyebilirim. Kalamayacağım. Çünkü gelecek sezon mücadele edeceği lig, çok iyi bildiğim bir lig değil. O yüzden elimden geldiği kadar yardımcı olamayacağımı düşünüyorum. Bu anlamda o ligi daha iyi bilen birinin yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Tabi ki Türkiye'de kalmak isterdim ama daha iyi bildiğim bir Süper Lig olsaydı o zaman Türkiye'de kalmayı düşünürdüm."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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