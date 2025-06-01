Süper Kupa'da eşleşmeler belli oldu!

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nın ardından Süper Kupa'da yarı final eşleşmeleri belli oldu. Galatasaray, Trabzonspor'la, Fenerbahçe ise Samsunspor'la kozlarını paylaşacak.

Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nın tamamlanmasının ardından Süper Kupa heyecanı da başladı. 2025 TFF Süper Kupa'da yarı final eşleşmeleri belli oldu.

Yeni formata göre düzenlenecek olan Süper Kupa'da Galatasaray, Trabzonspor ile karşılaşacak. Fenerbahçe ise Samsunspor'un rakibi olacak. Bu kritik karşılaşmaların Ocak 2026'da, tarafsız sahalarda ve tek maç eleme usulüyle oynanacağı duyuruldu.

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Galatasaray, iki kupayı da topladığı için Süper Kupa yarı finaline farklı bir formatla dahil olurken, sezonu üçüncü bitiren Samsunspor da turnuvaya katılma hakkı kazandı.