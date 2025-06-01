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Süper Lig'de Avrupa mesaisi belli oldu! 5 takımımız Avrupa sahnesine çıkacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Süper Lig&#039;de Avrupa mesaisi belli oldu! 5 takımımız Avrupa sahnesine çıkacak
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2024-2025 sezonunu tamamlayan Süper Lig’de 5 takımımız Avrupa kupalarında boy gösterecek. Galatasaray, Fenerbahçe, Samsunspor, Beşiktaş ve Başakşehir’in UEFA’daki rotaları netleşti.

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu sona erdi, Avrupa kupalarına gidecek temsilcilerimiz de belli oldu. Türkiye, yeni sezonda 5 takımıyla Avrupa arenasında mücadele edecek.

Süper Lig’de Avrupa mesaisi belli oldu! 5 takımımız Avrupa sahnesine çıkacak - 1. Resim

Süper Lig'i 95 puanla şampiyon tamamlayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına doğrudan katılma hakkı elde etti. Sarı-kırmızılılar, yeni sezonda Avrupa'da Türkiye'yi en üst düzeyde temsil edecek.

Süper Lig’de Avrupa mesaisi belli oldu! 5 takımımız Avrupa sahnesine çıkacak - 2. Resim

Fenerbahçe ise sezonu ikinci sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi yolculuğuna 3. ön eleme turundan başlayacak. Sarı-lacivertliler, bu turu geçerse play-off oynayacak ve gruplara kalmaya çalışacak.

Süper Lig’de Avrupa mesaisi belli oldu! 5 takımımız Avrupa sahnesine çıkacak - 3. Resim

Sezonun flaş takımı Samsunspor, 3. sırayı alarak UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılacak. Karadeniz ekibi, yıllar sonra Avrupa'da boy gösterecek olmanın heyecanını yaşıyor.

Süper Lig’de Avrupa mesaisi belli oldu! 5 takımımız Avrupa sahnesine çıkacak - 4. Resim

Ligin 4.'sü Beşiktaş, Avrupa Ligi bileti için 2. ön eleme turundan başlayacak. Siyah-beyazlılar, zorlu bir yolculuğa hazırlanıyor.

Süper Lig’de Avrupa mesaisi belli oldu! 5 takımımız Avrupa sahnesine çıkacak - 5. Resim

Başakşehir ise Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek. Turuncu-lacivertliler, 2. ön eleme turundan başlayarak grup aşamasına ulaşmaya çalışacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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