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Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Allan Saint-Maximin resmen veda etti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe&#039;de bir ayrılık daha! Allan Saint-Maximin resmen veda etti
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de ayrılıklar sürüyor. Edin Dzeko ve Dusan Tadic'in ardından Allan Saint-Maximin de sarı-lacivertli ekibe veda ettiğini açıkladı.

Fenerbahçe'de yaprak dökümü devam ediyor. Edin Dzeko ve Dusan Tadic'in ardından bir ayrılık haberi de Allan Saint-Maximin'den geldi.

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Allan Saint-Maximin resmen veda etti - 1. Resim

Sarı-lacivertli kulübün Fransız yıldızı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Fenerbahçe defterini kapattığını duyurdu.

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Allan Saint-Maximin resmen veda etti - 2. Resim

"GÜZEL BİR DENEYİMDİ"

Saint-Maximin paylaşımında, "Zor ama güzel bir deneyimdi. Futbol dışında sorunlar yaşasam da şükürler olsun ki şu anda her şey güzel." ifadelerini kullandı.

Fransız futbolcu, "Fenerbahçe'nin her zaman kalbimde ayrı bir yeri olacak, herkese teşekkür ediyorum." sözleriyle Fenerbahçe taraftarına veda etti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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