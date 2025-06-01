Fenerbahçe Beko'ya Tarık Biberoviç şoku! Sol dizinde zorlanma tespit edildi

Fenerbahçe Beko'da Tarık Biberoviç'in sağlık durumu belli oldu. Genç basketbolcunun sol diz ön çapraz bağında zorlanma olduğu açıklandı.

FenerbahçeBeko Erkek Basketbol Takımı'nda önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertliler, Boşnak asıllı milli basketbolcu Tarık Biberoviç'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan bilgilendirmede, Tarık Biberoviç'in 29 Mayıs Cumartesi günü Türk Telekom ile oynanan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final maçında sakatlandığı belirtildi. Sol dizinden problem yaşayan genç oyuncunun yapılan kontrollerinde ön çapraz bağda zorlanma tespit edildiği açıklandı.

Detaylı tetkiklerde farklı bir bulguya rastlanmadığı ifade edilirken, tedavi sürecinin başlatıldığı bildirildi.

Sarı-lacivertli kulüp, "Tarık Biberoviç'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verdi.