Fenerbahçe'den flaş açıklama! 7 isimle yollar ayrıldı

Fenerbahçe'nin kadın voleybol takımında adeta yaprak dökümü yaşanıyor. Kulüp, tam 7 isimle yolların ayrıldığını duyurdu.

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, tam 7 oyuncusu ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Meliha Diken, Dicle Nur Babat, Magdalena Stysiak, Hristina Vuchkova, Bojana Drca, Elitsa Atanasijevic ve Özlem Güven ile yollar ayrıldı.

"KENDİLERİNE BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Açıklamada, "Sporcularımıza kulübümüze yaptıkları katkılardan ötürü teşekkür ediyor, kariyerlerinin bundan sonraki bölümünde kendilerine başarılar diliyoruz" ifadesi kullanıldı.