Aziz Yıldırım'ın o sözü her şeyi değiştirdi! İşte Fenerbahçe'de toplanan imza sayısı

Eski Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım, eylül ayındaki seçimde aday olmak için tek bir şartı olduğunu belirtmiş, Ali Koç'un aldığı 16 bin 464 oydan 1 fazlasını talep etmişti. Bu açıklamanın ardından Fenerbahçe'de toplanan imza sayısı kaç oldu? İşte detaylar...

Sezonu kupasız kapatan Fenerbahçe'de kaos sürüyor. Kongre üyelerinin seçim kararı alınması için başlattığı imza kampanyasının ardından Başkan Ali Koç açıklama yapmış ve "İmza toplayarak seçime gitmek, geri dönüşü olmayan yaralar açacaktır" diyerek seçim için eylül ayını işaret etmişti.

YILDIRIM'IN SÖZÜ HEYECANLANDIRDI

Ancak 'eylül' kararını beğenmeyen ve seçimin derhal yapılması gerektiğini savunan kongre üyeleri, imza toplama kampanyasını sürdürme kararı aldı. Bu süreçte ise en çok merak edilen konu eski başkan Aziz Yıldırım'ın adaylığı oldu. Yıldırım uzun bir süre sessizliğini korudu ancak yaptığı son açıklama Fenerbahçe üyelerini yeniden harekete geçirdi.

'BİR FAZLASINI' TALEP ETTİ

Aziz Yıldırım, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada adaylık şartı olarak "Ali Koç'un seçildiği 16 bin 464 oydan 1 fazlasını" talep etmişti. Bu sözün ardından kongre üyelerinin verdiği imza sayısında büyük bir sıçrama olduğu öne sürüldü.

İMZA SAYISI 12 BİNİ AŞTI

Sabah'ın haberine göre; Aziz Yıldırım'ın bu şartının ardından kongre üyelerinin topladığı toplam imza sayısı 12 bini aştı.