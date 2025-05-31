Fenerbahçe'de Mourinho kararı: Yardımcıları gidiyor, Portekizli hoca kalıyor!

Sezonu kupasız kapatan Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun geleceği belli oldu. Sarı-lacivertli yönetim, Portekizli teknik direktörle yola devam kararı aldı, teknik ekipte ise ayrılık rüzgarları esiyor.

Bu sezonu kupasız kapatan Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun durumu merak konusuydu. Sarı-lacivertli yönetim, sezon sonunda yapılan toplantıda Portekizli teknik adamla yola devam etme kararı aldı.

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Ancak teknik ekipte köklü bir değişime gidiliyor. Mourinho'nun yardımcıları olan Foti, Rapetti, Fatiga ve Cerra'nın görevine son verileceği öğrenildi.

Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu, Mourinho ile yaptığı görüşmenin ardından gelecek sezon için de Portekizli çalıştırıcıya güvenoyu verdi.