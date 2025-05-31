Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe'de Mourinho kararı: Yardımcıları gidiyor, Portekizli hoca kalıyor!

Fenerbahçe'de Mourinho kararı: Yardımcıları gidiyor, Portekizli hoca kalıyor!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe&#039;de Mourinho kararı: Yardımcıları gidiyor, Portekizli hoca kalıyor!
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sezonu kupasız kapatan Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun geleceği belli oldu. Sarı-lacivertli yönetim, Portekizli teknik direktörle yola devam kararı aldı, teknik ekipte ise ayrılık rüzgarları esiyor.

Bu sezonu kupasız kapatan Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun durumu merak konusuydu. Sarı-lacivertli yönetim, sezon sonunda yapılan toplantıda Portekizli teknik adamla yola devam etme kararı aldı.

Fenerbahçe'de Mourinho kararı: Yardımcıları gidiyor, Portekizli hoca kalıyor! - 1. Resim

4 İSİMLE YOLLAR AYRILIYOR

Ancak teknik ekipte köklü bir değişime gidiliyor. Mourinho'nun yardımcıları olan Foti, Rapetti, Fatiga ve Cerra'nın görevine son verileceği öğrenildi.

Fenerbahçe'de Mourinho kararı: Yardımcıları gidiyor, Portekizli hoca kalıyor! - 2. Resim

Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu, Mourinho ile yaptığı görüşmenin ardından gelecek sezon için de Portekizli çalıştırıcıya güvenoyu verdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bakan Fidan Fransız mevkidaşı ile bir araya geldi! Gündem Suriye ve Ukrayna
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
CANLI ANLATIM | PSG - Inter - SporPSG - Inter maçının 11'leri belli oldu!Barış Alper Yılmaz'ın babasından transfer sorusuna kısa cevap: "Kısmet" - SporBarış Alper'in babasından transfer sorusuna kısa cevap!Mourinho'dan teknik ekip açıklaması: "Basında yazıldığı gibi değil!" - SporJose Mourinho: "Bazı ayrılıklar olacak"Beşiktaş, Casemiro için düğmeye bastı! Transferde dev rekabet - SporBeşiktaş, Casemiro için düğmeye bastı!F1 İspanya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Oscar Piastri'nin oldu - SporF1 İspanya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Oscar Piastri'nin olduKostic'ten Fenerbahçe'ye veda gibi mesaj! Geleceği için konuştu - SporFilip Kostic'ten geleceği için açıklama!
Sonraki Haber Yükleniyor...