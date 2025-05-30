Fenerbahçe 16.465 imza nedir? Aziz Yıldırım gündeme geldi

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın 16.464 + 1 imza toplanırsa aday olacağını açıkladı. Bunun üzerine Fenerbahçe 16.465 imza nedir? sorusu gündeme geldi. İşte konuya ilişkin tüm ayrıntılar..

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Eylül ayında yapılacak kongrede aday olma şartını açıkladı

Aziz Yıldırım, 29 Mayıs 2025'te yaptığı açıklamada, 16.465 kongre üyesinin imzası toplanırsa başkanlığa aday olacağını duyurdu. Bu açıklamanın ardından sosyal medyada "Fenerbahçe 16.465 imza nedir?, Aziz Yıldırım aday olacak mı?" gibi sorular araştırmaya başladı.

FENERBAHÇE 16.465 İMZA NEDİR?

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kongre üyelerine çağrıda bulunarak, "Eğer camiamız, hali hazır durum karşısında benim sorumluluk üstlenmem gerektiğini düşünüyor ise, seçilmiş mevcut yönetimin aldığı oydan 1 fazlasını gösteren bir belge ile bu çağrısını somutlaştırmalıdır. İşte o zaman tüm varlığımla, Fenerbahçe düşmanlarıyla mücadelede gözümü kırpmadan var olacağımın bilinmesini isterim" dedi.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik ederek başlayan Yıldırım, "Euroleague Kupası'nı ülkemize bir kez daha getiren şampiyon Fenerbahçe Beko'yu tebrik ediyor, şampiyonluğa ulaşan diğer branşlarımızda emeği bulunan tüm yöneticilerimize, Başkan Sayın Ali Koç'a, sporcularımıza, teknik ekiplerimize ve kulüp profesyonellerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Basında ve sosyal medyada, adımın geçtiği haberler ve türlü spekülasyonların bilgim ve iradem dışında gerçekleştiğinin kamuoyunca bilinmesi ve söz konusu spekülasyonlara son verilmesi amacıyla bir açıklama yapmak zorunlu olmuştur. Bugün Fenerbahçe'nin asıl meselesi, kazanılamayan kupalar değil, kaybolan direnç, umut ve sıradan bir spor kulübü olmaya razı olunmasıdır. Bu durum, İstiklal Gazisi ve direnişin genç ruhu olan Fenerbahçelilerin itiraz ve gerekirse isyan ile karşı durmaları gereken bir uyuşma halidir. Fenerbahçe, hiçbir yenilgiyi peşinen kabullenmez ve liderlik dışında hiçbir durumu başarı olarak kendisine yakıştıramaz. Çünkü Fenerbahçe, vatan içeriden çökertilmek istenirken direnişin sembolü olmuş bir ruhtur. Fenerbahçe'nin kulüp içi tartışmalar ile israf edilebilecek ne zamanı, ne de enerjisi kalmamıştır. Bugün Fenerbahçe'nin tek ihtiyacı, oynamadan kaybetmek denilen bir peşin teslimiyet havasından kurtulmak, Türkiye sınırlarını aşacak zaferler için ayağa kalkmaktır" diye konuştu.

16.465 İMZA TOPLANIRSA AZİZ YILDIRIM ADAY MI OLACAK?

16.465 imzanın toplanması halinde Yıldırım'ın seçim olmadan başkanlığını ilan edebileceğini öne sürüldü.

Fenerbahçe tüzüğüne göre olağanüstü kongre için 11.000 imza yeterlidir. Aziz Yıldırım'ın 16.465 imza talep etmesi, camianın desteğini almak istediği anlamına da gelebilir. Bu gelişmelerle beraber, Fenerbahçe'de kongre sürecinin daha da hareketli geçeceği tahmin ediliyor.