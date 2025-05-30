Fenerbahçe'nin yıldızı Türkiye'yi terk etti! Yerine düşünülen isim bile belli

Fenerbahçe'den ayrılmayı kafasına koyan Dominik Livakovic!in formasını giymek istediği takım ve sarı lacivertlilerin talep ettiği bonservis bedeli belli oldu.

Bu sezon Fenerbahçe forması ile 32 maça çıkan, kalesine 38 gol gören ve 9 karşılaşmayı ise gol yemeden kapatan Domonik Livakovic yol ayrımında. Hırvat kaleci, sarı lacivertli takımdan ayrılmak istediğini yönetime iletti.

Bu sezon İrfan Can Eğribayat ile ilk 11 mücadelesi veren Livakovic'in Fiorentina forması giymek istediği ve izin alarak Türkiye'den ayrıldığı bildirildi.

Sözcü'nün haberine göre; sarı lacivertliler Livakovic'in bonservisi için 10 milyon euro talep ediyor.

GÜNDEMDEKİ İSİM ALEX MERET

Hırvat eldiven ile yolları resmen ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe'nin İtalya Serie A'da şampiyonluğa uzanan Napoli'den Alex Meret'i gündemine aldığı aktarıldı.

28 yaşındaki İtalyan kaleci bu sezon 35 maçta Napoli formasını giydi. 18 kez kalesini gole kapayan Meret, 25 kez de topu ağlarında gördü.