Fenerbahçe'nin yıldızına İtalyanlar talip! Kapıyı yakın zamanda çalacaklar

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Yusuf Akçiçek'e yeni bir talip var. İtalyan ekibinin, başarılı stoper için sarı lacivertlilerin kapısını kritik bir teklifle çalacağı iddia edildi.

Süper Lig'de bu sezon umduğunu bulamayan ve gözünü önümüzdeki sezona diken Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor. Takıma gelecek isimler kadar gidecekler de merak edilirken, genç isimler Avrupa'nın radarında.

Bugüne kadar adı birçok kulüple anılan 19 yaşındaki stoper Yusuf Akçiçek, transfer döneminde adından en çok söz ettirecek isimler arasında yer alıyor. Kısa sürede gösterdiği başarılı performans ile dikkatleri üzerine çeken Akçiçek için yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

BOLOGNA DA LİSTEYE ALDI

Fotomaç'ın haberine göre; Marsilya'nın ardından İtalyan ekibi Bologna da başarılı ismi transfer listesine aldı.

İtalya Kupası'nı alarak hedeflerini büyütecek olan Bologna'nın Yusuf Akçiçek için sarı lacivertlilere teklif götüreceği iddia edildi.