Dünya yıldızı bonservissiz Fenerbahçe yolunda! Talisca ile yeniden buluşacak

Taslica'nın eski takım arkadaşı bonservissiz Fenerbahçe yolunda... Sarı lacivertliler, takıma kaliteli bir ismi daha katmak için harekete geçti, rotasını Suudi Arabistan'a çevirdi. Yıldız futbolcu ülkemizde forma giymeye çok yakın. İşte detaylar...

Yapacağı flaş transferlerle sezona iddialı başlamak isteyen Fenerbahçe, kadro planını oluşturuyor. Takımdan ayrılması beklenen Dusan Tadic ve Allan Saint-Maximin'in yerini doldurmak isteyen sarı lacivertliler, kaliteli bir isimle anlaşmak için harekete geçti.

Önceliği sol kanat takviyesine veren yönetim, takıma seviye atlatacak bir dünya yıldızını kadrosuna katmak istiyor.

FENERBAHÇE BOMBAYI PATLATIYOR

Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe, bu doğrultuda Al Nassr forması giyen 33 yaşındaki kanat oyuncusu Sadio Mane'yi gündemine aldı. Sözleşmesinin son senesine giren ve Al-Nassr'da oynayan Senegalli yıldız, artık kariyerini Avrupa'da devam ettirmek istiyor.

BONSERVİS BEDELİ YOK

Sarı lacivertliler, takımın kalitesini artıracağını düşündüğü 33 yaşındaki sol kanadı ikna etmeyi amaçlıyor.

Anderson Talisca ile Al-Nassr'da birlikte oynayan Mane'nin 'tamam' demesi durumunda Suudi Arabistan ekibine herhangi bir bonservis bedeli ödenmeyecek.

18 GOL 14 ASİSTİ VAR

Bu sezon Al Nassr'da 47 maçta forma giyen Senegalli yıldız, 18 gole ve 14 asiste imza attı.