Fenerbahçe'deki görevini bıraktı mı? Acun Ilıcalı'dan iddialara cevap geldi

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, şampiyonluğun kaybedilmesi sonrası Başkan Ali Koç ile aralarının kötü olduğu ve sarı-lacivertli kulüpteki görevi bıraktığına yönelik sosyal medyada gündem olan iddialar üzerine açıklama yaptı.

Süper Lig'de Galatasaray ile kıyasıya bir mücadele veren Fenerbahçe, bu sezon rakibiyle sahasında oynadığı 2 maçta 1 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. Yaz dönemi ve devre arasında yaptığı transferlerle yıldız oyuncularla dolu bir kadro kuran, takımın başına da dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'yu getiren sarı-lacivertliler, buna rağmen şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırdı.

ALİ KOÇ İLE ACUN ILICALI'NIN ARASI AÇIK MI?

Beklenmedik sonuçların ardından Ali Koç ve yönetimi, taraftarın yoğun tepkisine maruz kalıyor. Fenerbahçe'de muhalefetin istifaya davet ettiği Başkan Koç ile Asbaşkan Acun Ilıcalı'nın aralarının açık olduğu da konuşuluyor. Ilıcalı'nın görevinden ayrıldığı iddiaları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Acun Ilıcalı, söz konusu haberin gerçek olmadığı açıklandı.

"NE DİYEBİLİRİM Kİ!"

Ekol TV'den Sezgin Gelmez'e açıklama yapan Ilıcalı, "Böyle bir şey yok. Hiçbir sıkıntı yok. Ne diyebilirim ki, yalan haber" ifadelerini kullandı.