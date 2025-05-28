'Zorla getirme' kararı verilmişti! Fenerbahçeli futbolcular adliyede

Fenerbahçeli futbolcular Mert Müldür ve Jayden Quinn Oosterwolde, geçtiğimiz sezon RAMS Park'ta oynanan Galatasaray derbisi sonrası yaşanan ve sarı-kırmızılı kulübün şikayeti üzerine mahkemeye taşınan olaylarla ilgili Çağlayan Adliyesi'ne geldi. Olaylı deriye dair 2 hafta önce görüşen duruşmada; Hollandalı oyuncu Oosterwolde hakkında "sanık olarak zorla getirme" kararı, milli futbolcu Mert Müldür hakkında ise "tanık olarak zorla getirme" kararı verilmişti.

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında 19 Mayıs 2024 Pazar günü RAMS Park'ta oynanan ve Çağlar Söyüncü'nün golüyle konuk ekibin 1-0 kazandığı maç sonrası yaşanan olaylara ilişkin aralarında sarı-lacivertli futbolcular Jayden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş'ın da bulunduğu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

MERT MÜLDÜR VE OOSTERWOLDE DURUŞMADA

İstanbul 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Mert Hakan Yandaş, Emre Kartal ve Hulusi Belgü katılmazken; tutuksuz sanık Oosterwolde ve müşteki Ali Çelikkıran hazır bulundu. Futbolcu Mert Müldür ise duruşmaya tanık olarak katıldı.

STAT MÜDÜRÜ ALİ ÇELİKKIRAN'DA KIRIK TESPİT EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ali Çelikkıran 'müşteki' sıfatıyla, Jayden Quinn Oosterwolde, Mert Hakan Yandaş, Ertuğrul Karanlık, Hulusi Belgü ve Emre Kartal 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

Hazırlanan iddianamede, şüphelilerin müsabaka sonrası saha içinde gerçekleşen olaylar sırasında fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek Çelikkıran'ı tekme ve yumruk atarak darp ettikleri kaydedildi. Hazırlanan iddianamede Galatasaray Spor Kulübü, Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek, Metin Öztürk ve Erden Timur'un şikayetleri üzerine soruşturma başlatıldığı, stat müdürü Ali Çelikkıran'ın da şikayetçi olduğu ve Çelikkıran'ın sağlık raporuna göre kırık bulunduğunun tespit edildiği, ayrıca Adli Tıp Kurumu raporuna göre de kırığın basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığı belirtildi.

ALİKOÇ HAKKINDA TAKİPSİZLİK KARARI

Şüpheli Hulusi Belgü'nün arbede sonrası Çelikkıran'ın arkasından gelip saçını çekerek sırt kısmına vurduğunun da aktarıldı iddianamede, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, İdari Menajer Emir Yolaç, futbolcular Mert Müldür, Bright Osayi Samuel, İrfan Can Eğribayat ve Fenerbahçeli bazı yönetim kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu 17 kişi hakkında 'spor alanlarında taşkınlık yapılması ve tesislere zarar vermek', 'hakaret içeren tezahürat', 'iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme', 'hakaret', 'kasten yaralama', 'kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralamak', 'suç işlemeye alenen tahrik etme', 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' ve 'tehdit' suçlarından takipsizlik kararı verildiği kaydedildi.

6 YIL 9'AR AYA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede şüpheliler Jayden Quinn Oosterwolde, Mert Hakan Yandaş, Ertuğrul Karanlık, Hulusi Belgü ve Emre Kartal'ın 'vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olacak şekilde kasten yaralama' ve 'spor alanlarında taşkınlık yapılması ve tesislere zarar verilmesi' suçlarından ayrı ayrı 2 yıl 3 aydan, 6 yıl 9 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.