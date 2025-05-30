Napoli olmazsa Fenerbahçe! Kanarya'da De Bruyne hayali

Manchester City'den ayrılan Kevin de Bruyne için Fenerbahçe devreye girdi. Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcuya 25 milyon avro yıllık maaş önerdiği öne sürüldü. Belçika basını, transfer ihtimaline dair sıcak gelişmeleri paylaştı.

Fenerbahçe, transferde ses getirecek bir hamle için düğmeye bastı. On yıldır formasını giydiği Manchester City ile yollarını ayıran Kevin de Bruyne’nin yeni durağına dair iddialar gündeme bomba gibi düştü.

F.Bahçe’nin Kevin de Bruyne’nin peşinde olduğu iddia edildi. On yıllık Manchester City macerasına nokta koyan 33 yaşındaki Belçikalı on numaraya sarı lacivertlilerin 25 milyon avro yıllık ücret önerdiği öne sürüldü.

Belçika medyası, Bruyne’nin Napoli ile pürüz yaşaması hâlinde alternatifleri değerlendireceğini yazdı.