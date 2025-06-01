Arda Turan'ın ilk transferi Fenerbahçe'den! Shakhtar Donetsk resmen devrede

Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, ilk transferini Fenerbahçe'den yapabilir. Ukrayna ekibi, sarı lacivertlilerin yıldız ismiyle yakından ilgileniyor. İşte detaylar...

Süper Lig ekibi Eyüpspor'dan ayrılan ve Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile 2 yıllık sözleşme imzalayan teknik direktör Arda Turan, transfer için kolları sıvadı.

TÜRKİYE'DEN BİR İSME DAHA TALİP

Geçtiğimiz günlerde Turan'ın Galatasaray forması giyen eski öğrencisi Ahmed Kutucu'ya talip olduğu iddia edilmişti. Kutucu'nun Ukrayna ekibine transferinde yeni bir gelişme yaşanmazken, Ukrayna ekibinin Türkiye'den bir isme daha talip olduğu öne sürüldü.

FENERBAHÇE'NİN YILDIZI RADARDA

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Turan bu kez gözünü Fenerbahçe'ye dikti. Shakhtar Donetsk, Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek ile yakından ilgileniyor.

Sarı lacivertlilerle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki milli futbolcu, bu sezon 30 maçta forma giyip 2 gol kaydetti.