Arda Turan, Shakhtar Donetsk'e imza attı! İlk işi o yazıyı değiştirmek oldu

Eyüpspor'da görev aldığı ilk sezon Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren, ikinci sezonunda İstanbul temsilcisiyle Avrupa kupalarını zorlayan Arda Turan, Shakhtar Donetsk ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Galatasaray altyapısında yetişen ve sarı-kırmızılı takımda 2 farklı dönemde forma giyen Turan, Ukrayna kulübüyle resmi sözleşme imzaladıktan sonra dikkat çeken bir hamlede bulundu.

Shakhtar Donetsk'ten yapılan açıklamada, kulüp tarihindeki 39'uncu teknik direktör olacak Arda Turan ile 2027 yazına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi. Eyüpspor'dan ayrılan genç antrenörün, Ukrayna ekibine imzasının ardından yaptığı hareket gündem oldu.

"TARAFTARIMIZA NEŞELİ ANLAR YAŞATMAYI UMUYORUM"

38 yaşındaki çalıştırıcı, imza sonrası yaptığı açıklamada, "Shakhtar'a katıldığım için gururluyum, zengin bir tarihe ve harika geleneklere sahip harika bir kulüp. Avrupa çapında iyi bilinen, her maçı kazanma hırsına sahip bir takım. Kulübün mirasına katkıda bulunmayı ve oyunumuzla taraftarlarımıza birçok neşeli an yaşatmayı umuyorum. Hem Ukrayna'da hem de Avrupa müsabakalarında kupalar kazanmak için derin bir motivasyona sahibiz" dedi.

"SADECE GALATASARAY" YAZISINI KALDIRDI

Galatasaray altyapısında yetişen ve sarı-kırmızılı takımda 2 farklı dönemde forma giyen Arda Turan, yeni takımı ile mukavele yaptıktan sonraki hareketiyle adından söz ettirdi. Futbolculuk ve teknik direktörlük kariyeri boyunca Instagram hesabının biyografi bölümünde "Sadece Galatasaray" yazısını bulunan ünlü futbol adamının, Shakhtar teknik direktörü olduktan sonra bu yazıyı kaldırması dikkat çekti.

Genç teknik direktörün güncel Instagram biyografisinde "Arda Turan'ın resmi hesabı" ve "Shakhtar Menajeri" ifadeleri yer aldı.

36 MAÇTA 53 PUAN TOPLADI

Teknik direktörlük kariyerine 2023 yılında Eyüpspor'da başlayan Arda Turan, bu sezon takımıyla 36 maçta 53 puan toplayarak, Süper Lig'de 6'ncı sırada yer aldı.