Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Arda Turan'dan duygusal mesaj! Vedasını bu sözlerle duyurdu

Arda Turan'dan duygusal mesaj! Vedasını bu sözlerle duyurdu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Teknik direktör Arda Turan, Eyüpspor'a veda etti. Paylaştığı videoda herkese teşekkür eden Turan'ın yeni adresinin ise Shakhtar Donetsk olduğu iddia edildi.

Eyüpspor'u geçen sene TFF 1. Lig’de şampiyon yaparak Süper Lig’e taşıyan teknik direktör Arda Turan, bu sene de takımını Avrupa’ya taşımak için üst sıraları zorladı ancak Avrupa’yı kıl paydı kaçırdı. Bu performansı ile birçok ekibin dikkatini çeken Turan, kulübünden ayrıldığını resmen duyurdu.

"HAYATIMIN SONUNA KADAR EVİM GİBİ OLACAK"

Eyüpspor'un sosyal medya hesabından Arda Turan’ın veda konuşmasını içeren bir video paylaşıldı.

'Her şey için teşekkürler Arda Turan' başlığı ile yapılan paylaşımda, Arda Turan duygularını aktardı. Turan, "Sizlere minnettarım. Benim için çok güzel günlerdi. Hayatımın sonuna kadar hatırlayacağım ve bütün sporculuk kariyerimdeki başarılarım da dahil, benim için en özel günlerdi; en tepelere koyabileceğim günler Eyüpspor’da yaşadıklarım. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Buraya geldiğim her anda kendimi evimde hissettim. Benim için Eyüpspor hayatımın sonuna kadar evim gibi olacak, kalbimin ortasında olacak. Her zaman buradaki duyguyla yaşayacağım. Ve buradaki duyguyla yaşayacağım" ifadelerini kullandı.

Arda Turan'dan duygusal mesaj! Vedasını bu sözlerle duyurdu - 1. Resim

AÇIKLAMA ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE

38 yaşındaki teknik adam, Süper Lig’in 37'nci haftasında oynanan Antalyaspor maçının ardından basın toplantısında Eyüpspor’dan ayrılacağını resmen duyurmuştu.

Turan'ın Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile anlaşma sağladığı, önümüzdeki günlerde resmi açıklamanın geleceği iddia edildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Gören, duyan haber etsin! Otizmli Onur Özdemir her yerde aranıyor...Başkent için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
"İstemiyor söylememi ama..." diyerek açıkladı! Fenerbahçe'yi bu iki isim kurtarır - Sporİşte Fenerbahçe'yi kurtaracak iki isimArda Turan imzayı atıyor! Anlaşma tamam, işte sözleşme detayları - SporArda Turan imzayı atıyor! İşte alacağı yıllık ücret...Galatasaray kupasını Yenikapı'da kaldırıyor! Kutlama detayları belli oldu - SporGalatasaray kupasına kavuşuyorArda Güler'in yeni hocası belli oldu! Ancelotti gitti, Real Madrid'in efsanesi geldi - SporArda Güler'in yeni hocası belli olduArjantinli yıldıza Trabzonspor kancası! Menajerle ilk görüşme tamam - SporG.Saray da istemişti! Arjantinli yıldıza Trabzonspor kancasıAziz Yıldırım'dan Mourinho kararı! Bizzat Ali Koç'a iletti - SporKritik görüşmede 'Mourinho' sözleri
Sonraki Haber Yükleniyor...