Arda Turan'dan duygusal mesaj! Vedasını bu sözlerle duyurdu

Teknik direktör Arda Turan, Eyüpspor'a veda etti. Paylaştığı videoda herkese teşekkür eden Turan'ın yeni adresinin ise Shakhtar Donetsk olduğu iddia edildi.

Eyüpspor'u geçen sene TFF 1. Lig’de şampiyon yaparak Süper Lig’e taşıyan teknik direktör Arda Turan, bu sene de takımını Avrupa’ya taşımak için üst sıraları zorladı ancak Avrupa’yı kıl paydı kaçırdı. Bu performansı ile birçok ekibin dikkatini çeken Turan, kulübünden ayrıldığını resmen duyurdu.

"HAYATIMIN SONUNA KADAR EVİM GİBİ OLACAK"

Eyüpspor'un sosyal medya hesabından Arda Turan’ın veda konuşmasını içeren bir video paylaşıldı.

'Her şey için teşekkürler Arda Turan' başlığı ile yapılan paylaşımda, Arda Turan duygularını aktardı. Turan, "Sizlere minnettarım. Benim için çok güzel günlerdi. Hayatımın sonuna kadar hatırlayacağım ve bütün sporculuk kariyerimdeki başarılarım da dahil, benim için en özel günlerdi; en tepelere koyabileceğim günler Eyüpspor’da yaşadıklarım. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Buraya geldiğim her anda kendimi evimde hissettim. Benim için Eyüpspor hayatımın sonuna kadar evim gibi olacak, kalbimin ortasında olacak. Her zaman buradaki duyguyla yaşayacağım. Ve buradaki duyguyla yaşayacağım" ifadelerini kullandı.

AÇIKLAMA ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE

38 yaşındaki teknik adam, Süper Lig’in 37'nci haftasında oynanan Antalyaspor maçının ardından basın toplantısında Eyüpspor’dan ayrılacağını resmen duyurmuştu.

Turan'ın Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile anlaşma sağladığı, önümüzdeki günlerde resmi açıklamanın geleceği iddia edildi.