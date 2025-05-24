Arda Turan, Eyüpspor'a veda etti! Yeni teknik direktör kim olacak?

Eyüpspor'da Arda Turan dönemi resmen sona erdi. Başarılı teknik adam veda ederken, Asbaşkan Fatih Kulaksız yeni hoca arayışları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'e yükselme hedefini gerçekleştiren Eyüpspor, sezonu galibiyetle tamamlarken teknik direktör Arda Turan, takımdaki görevine resmen veda etti.

İstanbul ekibi, ligin 37. haftasında sahasında Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek sezonu 3 puanla kapattı. Maç sonrası sahaya inen Arda Turan, futbolcularına duygu dolu bir konuşma yaparak veda etti.

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Turan, "Bugün Eyüpspor’daki son maçımdı. Çok kıymetli bir ekipti. Bize destek veren herkese teşekkür ederim. Kolay bir şey değildi. Kızmadan, sinirlenmeden rekabet etmeye çalıştık." ifadelerini kullandı.

Turan ayrıca, kariyerine dair de ipuçları vererek, "Önümüzde 3-4 tane seçenek var. Oyunumuzun görülmesi bizim için çok kıymetli." dedi.

Öte yandan Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Arda Turan’a teşekkür ederek, "Arda hocayla sözleşmemiz sona erdi. Kendisine katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. İlk anlaştığımızda eleştiriler olmuştu, ama ben Arda hocanın büyük bir potansiyel olduğunu söylemiştim. Haklı olduğumu düşünüyorum ve gelecekte çok iyi bir hoca olacağına inanıyorum." dedi.

Yeni teknik direktör konusunda da açıklamalarda bulunan Kulaksız, "Henüz net bir isim yok. Başkanımızla birlikte istişarelerimizi sürdürüyoruz. Eyüpspor’a Arda hocadan sonra yakışacak, oyunumuzu daha da ileri taşıyacak bir isimle anlaşmak istiyoruz. Önceliğimiz Arda hocayla vedalaşmak. Sonrasında yeni hocamız için çalışmalara devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.