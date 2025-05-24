Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe'den kalede büyük takas planı: Livakovic + para formülüyle Marcin Bulka transferi!

Fenerbahçe'den kalede büyük takas planı: Livakovic + para formülüyle Marcin Bulka transferi!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe&#039;den kalede büyük takas planı: Livakovic + para formülüyle Marcin Bulka transferi!
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i Nice'e göndermeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, Hırvat kaleciyi Fransız ekibine vererek Polonyalı kaleciyi kadrosuna katmayı hedefliyor.

Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, kalede önemli bir değişime gitmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, satış listesine koyduğu Dominik Livakovic için sürpriz bir takas formülü üzerinde çalışıyor.

Fenerbahçe'den kalede büyük takas planı: Livakovic + para formülüyle Marcin Bulka transferi! - 1. Resim

Takvim'in haberine göre, Fenerbahçe, Hırvat kalecisini Fransa Ligue 1 ekibi Nice'e göndererek, karşılığında Marcin Bulka transferini bitirmek istiyor. Haberde, Livakovic+para formülü ile bu transferin çözüme kavuşmasının planlandığı aktarıldı.

Fenerbahçe'den kalede büyük takas planı: Livakovic + para formülüyle Marcin Bulka transferi! - 2. Resim

Öte yandan, Polonyalı eldiven Marcin Bulka ile Galatasaray'ın da ilgilendiği iddialar arasında. 

Fenerbahçe'den kalede büyük takas planı: Livakovic + para formülüyle Marcin Bulka transferi! - 3. Resim

Bu sezon Fransız ekibiyle 40 maça çıkan 25 yaşındaki kaleci 55 gol yerken 8 maçta geçit vermedi. Livakovic ise 32 maçta 38 gol yerken 9 maçta ise kalesini gole kapattı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Galatasaray - Büyükçekmece basketbol maçını kim kazandı? James Palmer son çeyrekte kendini gösterdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Okan Buruk'a şampiyonluk hediyesi! Leroy Sane için rekor teklif - SporG.Saray'da Victor Osimhen'i unutturacak transfer!CANLI ANLATIM | Göztepe - Galatasaray - SporG.Saray, Göztepe'ye konuk oluyor!MKE Ankaragücü'nün yeni başkanı belli oldu - SporMKE Ankaragücü'nün yeni başkanı belli olduNihat Kahveci, Victor Osimhen'in Fenerbahçe'ye transferi için oran verdi! - SporOsimhen transferine oran bile verdi!Shakhtar Donetsk ile anlaştığı iddia ediliyordu! Arda Turan ile ilgili ilk açıklama - SporArda Turan ile ilgili ilk açıklamaPremier Lig'de yılın futbolcusu belli oldu! Mohamed Salah ödüle doymuyor - SporÖdüle doymuyor! İşte Premier Lig'de yılın futbolcusu...
Sonraki Haber Yükleniyor...