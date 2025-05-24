Fenerbahçe'den kalede büyük takas planı: Livakovic + para formülüyle Marcin Bulka transferi!

Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i Nice'e göndermeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, Hırvat kaleciyi Fransız ekibine vererek Polonyalı kaleciyi kadrosuna katmayı hedefliyor.

Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, kalede önemli bir değişime gitmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, satış listesine koyduğu Dominik Livakovic için sürpriz bir takas formülü üzerinde çalışıyor.

Takvim'in haberine göre, Fenerbahçe, Hırvat kalecisini Fransa Ligue 1 ekibi Nice'e göndererek, karşılığında Marcin Bulka transferini bitirmek istiyor. Haberde, Livakovic+para formülü ile bu transferin çözüme kavuşmasının planlandığı aktarıldı.

Öte yandan, Polonyalı eldiven Marcin Bulka ile Galatasaray'ın da ilgilendiği iddialar arasında.

Bu sezon Fransız ekibiyle 40 maça çıkan 25 yaşındaki kaleci 55 gol yerken 8 maçta geçit vermedi. Livakovic ise 32 maçta 38 gol yerken 9 maçta ise kalesini gole kapattı.