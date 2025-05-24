Nihat Kahveci, Victor Osimhen'in Fenerbahçe'ye transferi için oran verdi!

Yorumculuk yapan eski milli futbolcu Nihat Kahveci, Galatasaray'ın üst üste 3'üncü, toplamda ise 25'inci şampiyonluğu kazanmasında en büyük pay sahiplerinden olan dünyaca ünlü Nijeryalı santrfor Victor Osimhen hakkında ortaya atılan Fenerbahçe iddialarını değerlendirdi.

Bonservisi Napoli'de olan ve sözleşmesinde "75 milyon euroya serbest kalır" maddesi bulunan Victor Osimhen'in, Galatasaray'daki geleceği merak ediliyor. Nikah Kahveci, spor basınına yansıyan Osimhen-Fenerbahçe iddialarına değindi.

"TÜRKİYE'DE GALATASARAY'DAN BAŞKA TAKIMA GİTMEZ"

Kontraspor YouTube kanalında açıklamalarda bulunan eski milli yıldız, "Osimhen'in Türkiye sınırları içerisinde Galatasaray'dan başka takıma gitme ihtimali yok" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE GİTME OLASILIĞI YÜZDE EKSİ BİR"

26 yaşındaki golcünün muhtemel Fenerbahçe transferine oran veren Nihat Kahveci, "Fenerbahçe'ye gitmez, öyle olursa dışarıda dolaşamaz. Bu sevginin bir de nefreti olur. Osimhen'in Fenerbahçe'ye gitme ihtimali yüzde eksi bir" iddiasında bulundu.

"MUSLERA YENİ SEZONDA YOK"

Kaleci Fernando Muslera'nın takımdaki geleceği hakkında da konuşan eski futbolcu, Uruguaylı kalecinin RAMS Park'ta ıslıklandığı gün ayrılık kararı aldığını savunarak, "Muslera o gün biraz kırıldı ama yine profesyonelliğini gösterdi. Elinden geleni yaptı, son maçta duygusal anlar yaşadı. Bence yeni sezonda yok" sözlerini sarf etti.