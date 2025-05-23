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Fernando Muslera'dan Fenerbahçe'ye gönderme: Gerçek 5 yıldız

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fernando Muslera&#039;dan Fenerbahçe&#039;ye gönderme: Gerçek 5 yıldız
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yenikapı’da yapılacak etkinliklerle ilgili konuşan Uruguaylı kaleci “Gerçek ve Türkiye’de ilk olan beşinci yıldızı hep beraber coşkuyla kutlayacağız” dedi.

ALİ NACİ KÜÇÜK'ÜN HABERİ - Galatasaray’da başkanı Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk ve kaptanlar dünkü antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Fernando Muslera'dan Fenerbahçe'ye gönderme: Gerçek 5 yıldız - 1. Resim

Başkan Özbek “Galatasaray taraftarının artık Yenikapı’ya bile sığmayacağını düşünüyorum. Bütün taraftarımıza çağrı yapıyorum: Yenikapı’da buluşalım” derken “Şampiyonluk kupasını TFF Başkanı mı verecek?” sorusuna “Herhangi bir bilgimiz yok. TFF birini görevlendiriyor” cevabını verdi.

Teknik Direktör Okan Buruk da üst üste üçüncü şampiyonluğu kazanmış olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Fernando Muslera'dan Fenerbahçe'ye gönderme: Gerçek 5 yıldız - 2. Resim

GÜLDÜREN HAREKET

“Mayıslar bizimdir” sloganını bir kere daha gerçeğe dönüştürdüklerini söyleyen Buruk, “İnşallah dördüncü ve beşinci şampiyonluğa yürüyeceğiz” sözlerini kullandı.

Kaptan Muslera ise Yenikapı’da yapılacak kutlamalar için taraftarlara davette bulunurken “Gerçek ve Türkiye’de ilk olan, Türkiye’nin en büyük takımının kazandığı 5. yıldızı kutlamak için bütün taraftarlarımızı Yenikapı’ya bekliyoruz” sözleriyle Fenerbahçe’ye göndermede bulundu.

Başkan Özbek’in Muslera kürsüye çıkarken üstüne çıktığı platformu uzun boyu sebebiyle ayağıyla kenara itmesi gülüşmelere yol açtı. 

Fernando Muslera'dan Fenerbahçe'ye gönderme: Gerçek 5 yıldız - 3. Resim

KUTLAMA PROGRAMI NETLEŞTİ

Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamasının programı netleşti. Buna göre; Göztepe maçı cumartesi günü Yenikapı’da dev ekranda izlenebilecek. Pazar günü Yenikapı alanı açılacak.

Takım Galatasaray Lisesi’nden üstü açık otobüsle alınacak, Sarayburnu’ndan tekneye bindirilecek ve Boğaz turu atılıp Yenikapı’ya geçilecek. 19.05 itibarıyla sanatçılar sahne alacak. Şampiyonluk kupası Yenikapı’da alınacak. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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