Galatasaray'ın kapısını çaldılar! Elye Wahi, Aslan'a önerildi
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Almanya'da tutunamayan 26 milyon euroluk golcü Elye Wahi için Galatasaray'ın kapısı çalındı. Sarı-kırmızılılara önerilen yıldız forvetle ilgili dikkat çeken gelişme...
Süper Lig'de üst üste 3. şampiyonluğunu kazanarak 5. yıldızı armasına ekleyen Galatasaray, ara vermeden yeni sezon planlamasına başladı.
Jeunesfooteux'un haberine göre, Bundesliga temsilcisi Eintracht Frankfurt, sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği ancak beklenen performansı alamadığı Elye Wahi'yi, Galatasaray ve Rennes'e önerdi.
Alman ekibi, 26 milyon euro bonservis ödediği 22 yaşındaki santrforla yolları ayırmak istiyor
Geçtiğimiz sezon Marsilya'dan transfer edilen genç oyuncu, Bundesliga'da yalnızca 8 maçta forma şansı bulabildi.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Yasin Görkem Erduran