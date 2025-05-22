Galatasaray'ın kapısını çaldılar! Elye Wahi, Aslan'a önerildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi 22 Mayıs 2025 23:21 - Güncelleme: 22 Mayıs 2025 23:22 - Güncelleme:

Almanya'da tutunamayan 26 milyon euroluk golcü Elye Wahi için Galatasaray'ın kapısı çalındı. Sarı-kırmızılılara önerilen yıldız forvetle ilgili dikkat çeken gelişme...

Süper Lig'de üst üste 3. şampiyonluğunu kazanarak 5. yıldızı armasına ekleyen Galatasaray, ara vermeden yeni sezon planlamasına başladı. İlgili Haber Dursun Özbek, bizzat ilgileniyor! Galatasaray'dan Bernardo Silva hareketi Jeunesfooteux'un haberine göre, Bundesliga temsilcisi Eintracht Frankfurt, sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği ancak beklenen performansı alamadığı Elye Wahi'yi, Galatasaray ve Rennes'e önerdi. Alman ekibi, 26 milyon euro bonservis ödediği 22 yaşındaki santrforla yolları ayırmak istiyor Geçtiğimiz sezon Marsilya'dan transfer edilen genç oyuncu, Bundesliga'da yalnızca 8 maçta forma şansı bulabildi.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Yasin Görkem Erduran