Osimhen, Muslera, Icardi... Dursun Özbek bizzat konuştu, 1 sezon daha!

Süper Lig'de şampiyon olarak 5. yıldızı formasına asan Galatasaray'ın gelecek sezon kadrosu merak konusu oldu. Sezonun yıldızları Muslera, Osimhen ve İcardi'nin gidip gitmeyeceğine ilişkin Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten açıklama geldi. Osimhen, Muslera ve Icardi ile bizzat konuşan Özbek, "1 sezon daha" dedi.

Galatasaray'da 14 yıldır forma giyen tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera'nın takımdaki geleceği merak ediliyor. Sözleşmesi bu sene sona erecek olan ve Türkiye kariyerini noktalamayı düşünen Fernando Muslera'nın kalması için Galatasaray Başkanı Dursun Özbek devreye girdi.

Fernando Muslera ile konuştuğunu ve ülkesine dönmek istediği söylediğini ifade ederek, "Ailesi memleketinde yaşıyor. O da ülkesine dönmek istiyor. Kendisiyle 1 sezon daha bizde kalması için konuştum." diyerek taraftara müjde verdi.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özbek, Osimhen, İcardi ve Muslera hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

ŞAMPİYON KADRO İÇİN ÇALIŞMA BAŞLADI

5. yıldızın ardından tek hedeflerinin 6. yıldız olduğunu söyleyen Özbek, "Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma, sezonu biraz daha geç açma, daha fazla hazırlanma fırsatı veriyor. Bu iyi bir şey. Yaklaşık 1 aydan fazladır bu neticeyi bekliyorduk. Bundan dolayı 1-1,5 ay önce Şampiyonlar Ligi'ne gidecek kadroyu oluşturmak için çalışmalarımızı başlatmıştık. Sezon açıldıktan sonra da bunları yerine getirmek için çalışacağız" diye cevap verdi.

"OSİMHEN GİDECEK Mİ KALACAK MI?

Dursun Özbek sezon başında Galatasaray'a kiralık gelen Nijeryalı yıldız Osimhen'in akıbetine ilişkin de konuştu. Özbek, "Taraftarımızın Osimhen'i çok sevdiği aşikar. Osimhen iyi bir futbolcu, Galatasaray'a aidiyeti çok yüksek. Hem yönetim kurulumuz hem de taraftarımız böyle bir futbolcunun Galatasaray'da olmasını arzu ediyor. Bu çağrılara kulak veriyoruz. Buradaki en önemli karar Osimhen'in. Genç bir futbolcu. Kariyerini ne şekilde geliştireceği yönünde düşünceleri var. Onları henüz kendisiyle paylaşmadık. Bu sevgi seline ne cevap vereceğini önümüzdeki günlerde konuşacağız. Kendisinin verdiği karar çerçevesinde yönetim kurulumuz bir karar alacak. Bu konuda bir tereddüt olmasın. Her Galatasaraylı gibi yönetimimiz de önümüzdeki sezon Osimhen'i özellikle Şampiyonlar Ligi sınavında kadrosunda görmek istiyor" şeklinde konuştu.

"ICARDİ, GERİ DÖNECEK Mİ?"

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin iyi durumda olduğunu belirten Başkan Özbek, "Dün Icardi ile görüştüm. Son derece fit ve hazır gördüm. Çok hazır geliyor. Antrenmanlarına memleketinde devam etmişti. Icardi, Galatasaray'ın çok önemli bir değeri. Önümüzdeki sezon bize çok fayda sağlayacaktır" açıklamasında bulundu.

Özbek ayrıca şampiyonluk kutlamalarının Yenikapı Miting Alanı'nda yapılması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

"MUSLERA'YA 1 SEZON DAHA TEKLİFİ"

14 sezondur takımda yer alan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın durumu için ise Özbek, "Muslera ile konuştum. Ailesi memleketinde yaşıyor. O da ülkesine dönmek istiyor. Kendisine 1 sezon daha bizde kalması için konuştum. Ancak kendisi gitmekte çok ısrarcı. Biz de ısrarımızı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

"Taraftara çilek transfer sözü veriyor musunuz?" şeklindeki soruya ise sarı-kırmızılıların başkanı, "Taraftara Şampiyonlar Ligi'nde iyi mücadele edecek bir takım sözü veriyorum. Geçtiğimiz yıl bunu yapamadık. İnşallah bu sezon iyi hazırlanıyoruz. Avrupa'da da başarılı olmayı hedefliyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.