Başkan açıkladı! Muslera'nın Galatasaray kararı ortaya çıktı

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fernando Muslera'nın takımdaki geleceği merak ediliyor. Uruguaylı yıldız ile yakın olduğu bilinen Penarol Kulübü Başkanı Ignacio Ruglio, 38 yaşındaki file bekçisinin yeni sezona dair kararını duyurdu.

Fernando Muslera, 2011 yılında Lazio’dan 6 milyon 750 bin euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'a imza aymıştı. Sarı-kırmızılı forma altında 7 Süper Lig şampiyonluğu, 4 Türkiye Kupası ve 6 TFF Süper Kupa kazanan Uruguaylı kaleci, uzun süredir Galatasaray kaptanlığı görevini sürdürüyor.

GALATASARAY'A VEDA HAZIRLIĞI

Sarı-kırmızılı kulüp ile geçtiğimiz yıl biten sözleşmesini Haziran 2025’e kadar uzatan Muslera'nın, yeni sezonda Galatasaray'da kalıp kalmayacağı ise belirsizliğini koruyor. Uruguaylı yıldızın, Türkiye kariyerine nokta koymaya karar verdiği iddia edildi.

Ignacio Ruglio, Fatih Terim, Fernando Muslera

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"SÖZLEŞME YENİLEMEYECEK"

Peaarol Kulübü Başkanı Ignacio Ruglio, Muslera’nın sözleşme yenilemeyeceğini açıkladı. Sport 890 radyosuna konuşan Ruglio, "Kariyerine, Nacional’daki kısa dönemine ve Wanderers’tan çıkışına saygımdan dolayı bu konuda konuşmayacağım" ifadelerini kullandı.

"ASLINDA KARARI GEÇEN YIL ALMIŞTI"

38 yaşındaki kalecinin Galatasaray ile yeni kontrat yapmayacağını belirten Ignacio Ruglio, Uruguaylı kaleci bu kararı aslında geçen yıl alsa da, Galatasaray'la 1 yıllık yeni sözleşme imzaladığını söyledi.

"GALATASARAY BÜYÜK TEKLİF YAPMIŞ"

Fernando Muslera ile dostluklarının olduğunu dile getiren Ruglio, "Her Uruguay’a gelişinde görüşürüz. Ne kadar teklif aldığını bilmiyorum ama Galatasaray'ın büyük teklif yaptığı söyleniyor. Ülkeye dönme niyeti uzun süredir var" dedi.