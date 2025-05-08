Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Başkan açıkladı! Muslera'nın Galatasaray kararı ortaya çıktı

Başkan açıkladı! Muslera'nın Galatasaray kararı ortaya çıktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Başkan açıkladı! Muslera&#039;nın Galatasaray kararı ortaya çıktı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fernando Muslera'nın takımdaki geleceği merak ediliyor. Uruguaylı yıldız ile yakın olduğu bilinen Penarol Kulübü Başkanı Ignacio Ruglio, 38 yaşındaki file bekçisinin yeni sezona dair kararını duyurdu.

Fernando Muslera, 2011 yılında Lazio’dan 6 milyon 750 bin euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'a imza aymıştı. Sarı-kırmızılı forma altında 7 Süper Lig şampiyonluğu, 4 Türkiye Kupası ve 6 TFF Süper Kupa kazanan Uruguaylı kaleci, uzun süredir Galatasaray kaptanlığı görevini sürdürüyor.

Başkan açıkladı! Muslera'nın Galatasaray kararı ortaya çıktı - 1. Resim

GALATASARAY'A VEDA HAZIRLIĞI

Sarı-kırmızılı kulüp ile geçtiğimiz yıl biten sözleşmesini Haziran 2025’e kadar uzatan Muslera'nın, yeni sezonda Galatasaray'da kalıp kalmayacağı ise belirsizliğini koruyor. Uruguaylı yıldızın, Türkiye kariyerine nokta koymaya karar verdiği iddia edildi.

Başkan açıkladı! Muslera'nın Galatasaray kararı ortaya çıktı - 2. Resim
Ignacio Ruglio, Fatih Terim, Fernando Muslera

"SÖZLEŞME YENİLEMEYECEK"

Peaarol Kulübü Başkanı Ignacio Ruglio, Muslera’nın sözleşme yenilemeyeceğini açıkladı. Sport 890 radyosuna konuşan Ruglio, "Kariyerine, Nacional’daki kısa dönemine ve Wanderers’tan çıkışına saygımdan dolayı bu konuda konuşmayacağım" ifadelerini kullandı.

Başkan açıkladı! Muslera'nın Galatasaray kararı ortaya çıktı - 2. Resim

"ASLINDA KARARI GEÇEN YIL ALMIŞTI"

38 yaşındaki kalecinin Galatasaray ile yeni kontrat yapmayacağını belirten Ignacio Ruglio, Uruguaylı kaleci bu kararı aslında geçen yıl alsa da, Galatasaray'la 1 yıllık yeni sözleşme imzaladığını söyledi.

"GALATASARAY BÜYÜK TEKLİF YAPMIŞ"

Fernando Muslera ile dostluklarının olduğunu dile getiren Ruglio, "Her Uruguay’a gelişinde görüşürüz. Ne kadar teklif aldığını bilmiyorum ama Galatasaray'ın büyük teklif yaptığı söyleniyor. Ülkeye dönme niyeti uzun süredir var" dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Manchester United Athletic Bilbao maçı hangi kanalda, saat kaçta? Dev karşılaşmanın muhtemel ilk 11'leri belli olduPolonya'da Varşova Üniversitesi'nde baltalı dehşet! 1 ölü, 1 yaralı var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Şampiyonlar Ligi final kutlamalarına gölge düştü! PSG taraftarlarından taşkınlık - SporŞampiyonlar Ligi final kutlamalarına gölge düştü!Diego Maradona'nın ölümünde yeni belgeler ortaya çıktı! Tıbbi kayıtlara el konuldu - SporMaradona'nın ölümünde yeni gelişme! Belgeler ortaya çıktıŞampiyonlar Ligi finalini ikinci defa gören tek Türk: O gurur Hakan'ın - SporŞampiyonlar Ligi finalini ikinci defa gören tek Türk: O gurur Hakan'ınErtuğrul Doğan'dan Fenerbahçe hakemiyle ilgili şok ima... "Hakemi arayanı biliyorum" - SporErtuğrul Doğan'dan Fenerbahçe hakemiyle ilgili şok ima... "Hakemi arayanı biliyorum"İtalyan devi geliyor: Roma'dan Romulo atağı - Sporİtalyan devi geliyor: Roma'dan Romulo atağıBeşiktaş'ın genç yıldızına Premier Lig ekibi Aston Villa talip oldu: Mustafa'ya kanca - SporBeşiktaş'ın genç yıldızına Premier Lig ekibi Aston Villa talip oldu: Mustafa'ya kanca
Sonraki Haber Yükleniyor...