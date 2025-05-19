Icardi ne zaman dönecek? Sahalara geri dönüş tarihi netleşti!

Galatasaray'da sezonu erken kapatan Mauro Icardi'nin sahalara dönüş tarihi merakla bekleniyordu. Icardi ne zaman dönecek gündemden düşmüyor. Sarı-kırmızılı taraftarların uzun süredir sağlık durumunu yakından takip ettiği Arjantinli golcü için teknik ekip ve sağlık heyetinden net bir takvim çıktı. Taraftarlar, Icardi'nin dönüşüyle birlikte yeni sezona güçlü bir başlangıç yapılacağını umuyor.

İCARDİ NE ZAMAN DÖNECEK?

Sezonun son haftalarında yaşadığı sakatlık nedeniyle forma giyemeyen Mauro Icardi için kulüp doktorları kapsamlı bir değerlendirme yaptı.

Alınan bilgiye göre, 32 yaşındaki futbolcunun fiziksel iyileşme süreci olumlu ilerliyor ve Arjantinli oyuncunun haziran ayının ortalarında bireysel saha çalışmalarına başlayabileceği bildirildi.

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15 HAZİRAN'DA İSTANBUL’DA OLACAK

Sarı-kırmızılı takımın gol yollarındaki en önemli isimlerinden biri olan Icardi'nin, 15 Haziran itibarıyla İstanbul'a dönerek bireysel program eşliğinde antrenmanlara başlaması bekleniyor. Kulüp yetkilileri, oyuncunun bu süreci eksiksiz tamamlaması halinde takım antrenmanlarına katılabileceğini belirtti.

Galatasaray'ın teknik ekibi, yeni sezon hazırlıklarını haziran ayı sonunda başlatmayı planlıyor. Bu doğrultuda Icardi’nin kamp programına dahil olması hedefleniyor. Şayet planlandığı gibi ilerlerse, Arjantinli futbolcu yeni sezon hazırlıklarının ilk etabında takım arkadaşlarıyla birlikte olacak.

Sezon boyunca yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sahada sınırlı süre alabilen Icardi, yine de önemli katkılar sundu. 2024-2025 sezonunda Galatasaray formasıyla 14 resmi maça çıkan tecrübeli oyuncu, karşılaşmalarda 6 kez fileleri havalandırdı ve 2 asistle oynadı.

GALATASARAY CEPHESİNDE ICARDI UMUDU

Mauro Icardi'nin yeniden sahalara dönecek olması, teknik direktör Okan Buruk ve ekibi için de moral kaynağı oldu. Gol yollarında güven veren isimlerden biri olan Icardi'nin, önümüzdeki sezon hedeflere ulaşma konusunda büyük rol üstlenmesi bekleniyor.

Kulüpten alınan bilgilere göre, Arjantinli yıldızın rehabilitasyon süreci titizlikle takip ediliyor ve en ufak bir risk göz ardı edilmiyor. Icardi'nin yeniden kısa süre sonra sahalara geri dönmesi öngörülüyor.