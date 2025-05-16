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Icardi, yıldız eldivene seslendi: 1 yıl daha kal Muslera!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Icardi, yıldız eldivene seslendi: 1 yıl daha kal Muslera!
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray’da Fernando Muslera, Türkiye Kupası zaferi sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Uruguaylı eldivenin kupalı paylaşımına Mauro İcardi’nin yaptığı yorum dikkati çekti. Arjantinli yıldız, Muslera’nın fotoğrafına “Bir yıl daha” ifadesini kullandı. Uruguaylı eldiven bu yoruma cevap vermedi.

Galatasaray formasıyla 18. kupasını kazanıp Bülent Korkmaz’ın rekoruna ortak olan Fernando Muslera, hafta sonunda da şampiyonluğu kucaklarsa Türkiye’de en çok kupa kazanan isim ünvanını eline geçirecek. Sezon sonunda ülkesine dönmeye hazırlanan Muslera’ya sarı kırmızılı taraftarlar şimdiden “Seni unutmayacağız” mesajları göndermeye başladı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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