"Galatasaray rakibinden iki sıklet üstün" | Spor yazarları kupa finali için ne dedi?

Galatasaray, Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-0'lık skorla geçti. Victor Osimhen'in 2, Barış Alper'in 1 gol kaydettiği maçta 3 asist de Yunus Akgün'den geldi. Spor yazarları, kupa finalini köşelerine taşıdı.

Gaziantep'te oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray, Trabzonspor'u 3-0'lik skorla geçti ve kupayı müzesine götürdü. Spor yazarları, Trabzonspor-Galatasaray maçını değerlendirdi...

"SANILANDAN ÇOK DAHA KOLAY OLDU!"

Ömer Faruk Ünal - Türkiye Gazetesi

"Favori G.Saray’dı! Ancak gününde bir Trabzonspor rakip olabilir miydi? Hiç olmadı! Olamadı! Pozitif başlayan G.Saray, Trabzonspor ceza sahası içinde top kullanıyordu. Yunus, Osimhen, Barış Alper rakibi hataya zorluyordu. Zubkov, topu hiç atılmayacak yere attı! Bu kaybedilen top kalelerinde gol oldu. Oyuna bir de skor üstünlüğü eklenmiş oldu.

Zubkov ve Nwakaeme kanatları istedikleri gibi kullanamadılar. Banza’yı hiç topla buluşturamadılar! Bekler rakip sahaya hiç inemedi! Trabzonspor pozisyon bulamadı. Oyunun hiç bir bölümünde olamadılar! Hele bir de ikinci yarı golle başlayınca Trabzonspor’un bütün gardı düştü. Hamleler de bir şeyi değiştirmedi! Ne yaparsan yap, aradaki kalite farkı çok ciddiydi!"

"KAZANMAYI FAZLASIYLA HAK ETTİLER"

Levent Tüzemen - Sabah

"Bir yerde kupa varsa o kupayı kazanmak için de Galatasaray vardır. Sarı-kırmızılı takımda 3. şampiyonluğa koşan Okan Buruk'un hoca olarak koleksiyonundaki eksik kupa Türkiye Kupası'ydı. Galatasaraylı oyuncular, zihinsel ve fiziksel olarak kupaya çok iyi hazırlanmışlar. Barış Alper'in erken golünden sonra Trabzonspor oyun olarak Galatasaray'a hiç karşılık veremedi. Maç boyu oyunun kontrolü Galatasaray'ın elindeydi. Pas kalitesi Galatasaray'ın çok üstündü. Özellikle Eren Elmalı, soldan yaptığı ataklarla hücuma katkı sağladı.

İyi oynayan, coşkusunu kaybetmeyen, kazanma duygusunu hep diri tutan Galatasaray, hak ettiği bir galibiyet aldı ve kupayı müzesine taşıdı. Şimdi gözler, 25. şampiyonluk ve 5. yıldız için Kayseri maçına çevrilecek. Okan Buruk hocayı kazanan bir Galatasaray takımı oluşturduğu için kutluyorum."

LİG MAÇINDAN ÇOK DAHA KOLAYDI

Evren Turhan - Takvim

"Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u mağlup edip 5 günde 2 kupa almak hedefiyle Antep'e gitti. Gerçekten maça çok iyi başladı. Okan hoca iki maça da kadroyu çok bozmadan aynı isimlerle çıktı ve oyun üstünlüğünü aldı. Özellikle Osimhen yine harikalar oluşturdu. Barış'ın attığı golde Yunus'un asisti de muhteşemdi. Galatasaray savunmasını da öne çıkararak rakibini yarı sahasına hapsetti. Trabzon bir türlü savunma arkasına istediği topları atamadı ama bunda Torreira ve Lemina'nın da presi önemliydi.

Sara biraz durgundu. Fakat Galatasaray bugün kupaya o kadar çok odaklanmıştı ki rakibine çok fazla pozisyon da vermedi. Kenarları da çok iyi savundular. Eren Elmalı bence devre arasının en iyi transferi olduğunu bir kez daha gösterdi. Hem savunmada hem de hücumda Galatasaray çok etkiliydi. Lig maçından daha kolay bir maç oldu. Geçiş oyunlarında Morata Galatasaray'a çok faydalı olacaktır. Genele baktığımızda Galatasaray iki temel hedefinden ilki olan Ziraat Türkiye Kupası'nı çok da zorlanmadan aldı. Hafta sonu da lig kupasını müzesine götürecektir.

Osimhen'in Jardel'in rekorunu kırması önemliydi. Müthiş bir performans ortaya koydu. Umarım Galatasaray'da devam eder."

"GALATASARAY RAKİBİNDEN İKİ SIKLET ÜSTÜN"

Bülent Timurlenk - Sabah

"Bireysel sporlarda kendisinden iki-üç sıklet büyük bir güreşçi veya boksörü bir sporcunun yenip yenemeyeceğini bilemeyiz ancak tahmin yapabiliriz çünkü karşılaşamazlar. Ancak takım sporlarında bu mümkün. Dün finalde Galatasaray karşısında kendisinden iki sıklet daha aşağıda bir takım vardı. Kabul edelim Kadıköy'de Fenerbahçe'yi saf dışı eden Galatasaray, kupanın bir kulbunu o akşam tutmuştu zaten. Fatih Tekke'nin takımı, ilk 10 dakikada nefes alamadığı pres ve kalesinde gördüğü golle hakemin saydırdığı bir boksör gibiydi. Yunus Akgün asistlerle finali domine ederken Barış Alper'in ilk gol vuruşu dışında sahada pek de görünmediği bir maç izledik. Lig yarışı Baba 1 ise Türkiye Kupası da Baba 2 ve bu filmlerin baş aktörü elbette ki Victor Osimhen. Batagov ligde iyi boğuşmuştu ama sakatlandıktan sonra oyundan çıkınca Osimhen'i tutabilmek mümkün değildi. Fatih Tekke iyi teknik adam mı? İyi teknik adamın, bir finalde ters kanatta Zubkov gibi bir yetenek varken topu ihtiyar Nwakaeme'ye vermekten başka planlarının olması lazımdı. Trabzon'da ideal 11'ini bozmayan ve takımına sonuna kadar güvenen Okan Buruk, bütün teknik adamlık tezinin yeni bir versiyonunu bir zamanlar çalıştığı Gaziantep'te yazdı, ilk tebrik ona. Bir diğer tebrik ise Trabzon'dan, İstanbul'dan ve dört bir yandan bu final maçı için Gaziantep'e giden taraftarlara. Son not küçük Cüneyt Çakır'a (Cihan Aydın). Kariyeri boyunca Savic'in ağzının içine konuştuğu hakem olarak anılacak."

"İŞİN ARTIK ÇOK ZOR FATİH HOCA"

Engin Verel - Akşam

"Trabzon'da oynanan derbide de dökülen Okay'ın stopere geçmesi bir intihardı. Koca bir devre arasında savunmaya önlem almayan Fatih Tekke'ye dakika bir gol bir dersi oldu. Osimhen, F.Bahçe'ye attığı gibi yine acımasızca vurdu topa.

G.Saray kendinden emin bir şekilde oynarken hücum hattının kalitesi gerçekten futbolu seven herkesi mest eder. Trabzonsporlu futbolcular sanki sezonun ilk maçını oynuyor da, birbirleriyle yeni tanışıyormuş gibi bir haldeydi.

Fatih Tekke neyi hayal etmişti acaba? Üç yıldır kale, savunma, merkez ve nispeten kanatlarda aynı isimlerle oynayan Aslan, devamlılığıyla bir sonraki şampiyonluğa da göz kırpıyor... Bu kadar derbi zaferi yaşayan ve rekorlar kıran Okan Buruk'un 'açlığı' ve işini ciddiye alması takdire şayan.

Fatih Tekke hocanın umarım kredisi çoktur ama yazımın başında söylemiştim; izlettiğin oyunla işin artık çok zor Fatih hoca. Okan hoca da her şeye rağmen eleştirilmeye devam edecek..."

"TRABZON'UN MÜCADELE GÜCÜ YOK"

İskender Günen - Sabah

"Sorunlarla dolu bir sezon… Avrupa'ya gidebilmek için kupayı almak büyük önem taşıyordu. Trabzonspor için çok önemli bir maçta öyle bir başlangıç var ki, sorunlarla doluydu. Maçın 5. dakikasında Galatasaray'ın attığı golden önce Zubkov'un anlamsız hatasıyla başlayan süreç ve ardından Mendy'nin bulunması gereken yerde yerleşme hatasıyla gelen gol. Golden sonra rakibin kendi alanında oyunda kaldığı süreçler var. Burada orta alanın yetersizliği öne çıktı. Çünkü Mendy ve Okay aynı özellikli iki oyuncu. Futbolda orta alan oyuncularının öne ve çabuk oynama düşünceleri, bir takım için büyük önem taşır. Önde ise Zubkov'un geldiği günden beri en etkisiz görüntüsü. Banza'nın oyunda varlığı ile yokluğu belli olmaması. Her şey Nwakaeme'nin yeteneklerine bağlandı. O da her topu aldığında ikili sıkıştırmalarla istediği performansı ortayı koyamadı. İkinci yarıda ise Trabzonspor'un yediği 2. golden önce Nwakaeme'ye yapılan bir faul var. Fakat hakem bunu taç olarak yorumladı. Trabzonspor adına en büyük şanssızlık ise takımın en iyisi savunmada her şeyiyle mücadele eden Batagov'un sakatlanması. Bu da farkın artmasının en büyük nedeniydi. Futbolda kalite önemli ama sizin ortaya koyacağınız takım olma bilinci, mücadele gücü her şeyden çok daha büyük önem taşır. Dün gece Trabzonspor'da eksik olan buydu."

"TARAFTAR DA ÇILDIRMIŞ GALATASARAY DA"

Murat Özbostan - Sabah

"1- Galatasaray maça Trabzonspor'u sahasına hapsederek başladı. Trabzonspor merkezde yeterli atletizme sahip olmadığı için Zubkov ve Nwakaeme üzerinden çıkış aradı. Ancak Zubkov'un hatasını Barış Alper Yılmaz değerlendirdi.

2- Mendy ve Okay ortada ağır kalırken, Trabzonspor'da Fatih Tekke, Ozan Tufan'ı ön alana baskıya gönderdi. Hatta bu plan sonucu net bir fırsat da yakalayan Ozan'a, karşı karşıya Günay geçit vermedi.

3- Galatasaray, atletizmiyle Trabzonspor'u yordu. Hem hücumda hem orta sahada daha dinamik ve oyunun temposunu ayarlayan taraf Galatasaray oldu.

4- Trabzonspor'da Zubkov ve Nwakaeme etkisiz kaldı, çok pas hatası yaptı. Galatasaray, Nwakaeme'yi iki kişiyle baskıya alıp devamlı top kaybına zorladı.

5- Trabzonspor'un en iyi ismi Batagov'du, Osimhen'e karşı iyi mücadele verdi. Ancak sakatlanıp çıkmasıyla Trabzonspor'un savunması da zayıfladı.

6- G.Saray, merkezde Torreira, Lemina ve Sara ile üstünlüğü elinde tuttu.

7- Yunus, asistleriyle gecenin ismiydi.

8- Fatih Tekke, ilk yarı bu kadar kötü oynayan hücum hattından değişiklik yapmayarak ikinci devreye çıktı. Bitik Nwakaeme'ye umut bağladı.

9- Kulübelerde Okan Buruk maçı öyle yaşıyor ki bunu çıplak gözle izlemeniz lazım. Fatih Tekke için bunu diyemem.

10- Sezonu 2 kupa ile bitirecek G.Saray'ı kutlarım. Taraftarlar takıma muhteşem destek verdi. 'Taraftar çıldırdı, Osimhen'i istiyor' tezahüratları da yönetime mesajdı."