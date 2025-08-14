Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Hurda araç teşviki Meclis'ten geçti mi? ÖTV'siz araç kanun teklifi son durum

Hurda araç teşviki Meclis'ten geçti mi? ÖTV'siz araç kanun teklifi son durum

- Güncelleme:
Hurda araç teşviki Meclis&#039;ten geçti mi? ÖTV&#039;siz araç kanun teklifi son durum
Haberler

2025 yılında sıfır araç sahibi olmayı planlayan vatandaşlar, hurda araç teşviki ve ÖTV indirimi yasasının Meclis’teki son durumunu merakla takip ediyor. "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" ile dar gelirli ve çok çocuklu ailelere yönelik yeni fırsatlar gündemde.

Türkiye’de eski araçların trafikten çekilmesi ve yerli otomotiv sektörünün desteklenmesi amacıyla sunulan hurda araç teşviki, 2025 yılının en çok konuşulan konularından biri olmaya devam ediyor.

HURDA ARAÇ TEŞVİKİ MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

2025 yılının ilk yarısında, hurda araç teşviki yasası TBMM gündeminde yer almaya devam ediyor ancak henüz yasalaşmış değil.

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ve Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk tarafından sunulan kanun teklifi, 25 yaş ve üzeri araçların hurdaya ayrılması karşılığında sıfır kilometre yerli araç alımlarında ÖTV muafiyeti sağlanmasını öngörüyor.

Teklif, hem çevresel sürdürülebilirliği desteklemeyi hem de yerli otomotiv sanayisini güçlendirmeyi amaçlıyor. Komisyon aşamasında olan teklifin Genel Kurul’da oylanarak yasalaşması için henüz net bir tarih belirlenmedi.

Hurda araç teşviki Meclis'ten geçti mi? ÖTV'siz araç kanun teklifi son durum - 1. Resim

ÖTV İNDİRİMİ HURDA YASASI MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Hurda teşviki yasası, şu an için TBMM komisyonlarında değerlendirilme aşamasında ve henüz Genel Kurul’da oylanarak yasalaşmadı.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin’in de 20 yaş ve üzeri araçlar için benzer bir ÖTV muafiyeti önerisi sunduğu biliniyor.

Kanun teklifleri, eski araçların hurdaya ayrılması karşılığında yalnızca Türkiye’de üretilen sıfır araçlar için ÖTV muafiyeti sağlamayı hedefliyor. 

Yasa tasarısının detayları arasında, hurdaya ayrılacak araçların onaylı geri dönüşüm tesislerine teslim edilmesi ve yeni alınacak araçların en az %40 yerlilik oranına sahip olması gibi şartlar yer alıyor.

Ayrıca ticari araç sahipleri için 10 yıl boyunca ticari faaliyetlerde kullanma taahhüdüyle ÖTV ve KDV indirimleri sunulması planlanıyor.

Hurda araç teşviki Meclis'ten geçti mi? ÖTV'siz araç kanun teklifi son durum - 2. Resim

İLK ARABAM YERLİ OTOMOBİL AİLE DESTEK PROGRAMI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından koordine edilen "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı", özellikle 3 veya daha fazla çocuk sahibi, düşük gelirli ailelere yönelik tasarlandı.

Program, sıfır araç alımını kolaylaştırmak için uzun vadeli ve düşük faizli kredi imkanları sunmayı hedefliyor. 

Başvuruların e-Devlet üzerinden alınması planlanıyor, ancak başvuru tarihleri henüz netleşmedi

Türkiye kavruluyor! 24 kentte sıcaklık 40 dereceyi aştıA Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Dünya Şampiyonası kadrosu belli oldu
