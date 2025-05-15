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Haberler > Spor > Galatasaray, final maçında Trabzonspor'u dağıttı! Güle oynaya şampiyon

Galatasaray, final maçında Trabzonspor'u dağıttı! Güle oynaya şampiyon

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray, final maçında Trabzonspor&#039;u dağıttı! Güle oynaya şampiyon
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sarı kırmızılı takım Barış Alper’in golüyle öne geçti. Sezonun yıldızı Victor Osimhen iki golle kupayı perçinledi. Üç asist yapan Yunus Akgün maça damga vuran isimlerdendi. Cimbom iki bayramdan birini yaptı. Diğeri için pazar gününü bekliyor.

ALİ NACİ KÜÇÜK'ÜN HABERİ - Şampiyonluk benim, kupa benim! Galatasaray, finalin başlangıç düdüğü ile bu mesajı sahada açıkça verdi. Agresif, dominant başlayan Galatasaray daha maçın başında bulduğu golle rekabet açısından finali, gazı kaçmış kolaya çevirdi. İki takım arasındaki kalite farkı da açıkça ortaya çıktı. Zubkov’un hatalı vuruşunda Yunus’un sağ çizgiden yaptığı serviste Barış Alper daha 6. dakikada takımını öne geçirdi.

Galatasaray, final maçında Trabzonspor'u dağıttı! Güle oynaya şampiyon - 1. Resim

KUSURSUZ KADEME

Trabzonspor, 36 yaşındaki neredeyse EYT’li futbolcu Nwakaeme ile Galatasaray’ı çözmeye çalışınca hep duvara çarptı! Galatasaray’da Lemina ile Eren de kusursuz kademe anlayışı ile Trabzonspor’a hiç geçit vermedi. 31’de Ozan Tufan karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleci Günay’ı geçemedi. Trabzonspor için bir kaleciden daha fazlası olan Uğurcan’ın sakatlığına rağmen oynaması performansını etkiledi.

Galatasaray, final maçında Trabzonspor'u dağıttı! Güle oynaya şampiyon - 2. Resim

NET BİR KALİTE FARKI

Nitekim Galatasaray, ikinci yarıya da golle başladı. Yunus’un pasında Osimhen, Uğurcan’ı kapattığı köşeden avlayarak skoru 2-0’a getirdi. Cimbom 2-0’dan sonra tüm kontrolü eline aldı ve yine Yunus’un servisinde golü atan lige damga vuran Osimhen oldu. Finalde Galatasaray gücü ile kalitesi ile rekabeti ortadan kaldırdı ve Ziraat Türkiye Kupası’nı net oyun ve skorla müzesine götürdü.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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