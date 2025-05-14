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Trabzonspor'dan kupa finali sonrası şok karar!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Trabzonspor&#039;dan kupa finali sonrası şok karar!
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Trabzonspor, madalya seremonisine çıkmama kararı aldı. Bordo-mavililer, sahaya dönmeyerek madalya almadı.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray ile karşılaşan Trabzonspor, Gaziantep'te oynanan mücadelede sahadan 3-0 mağlup ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekibin zaferiyle sonuçlanan karşılaşmanın ardından bordo-mavili takım, sürpriz bir karara imza attı.

MADALYA SEREMONİSİNE KATILMADILAR

Finalin ardından düzenlenen madalya seremonisine Trabzonsporlu futbolcular katılmadı. Bordo-mavili oyuncular, müsabaka sonrasında sahaya geri dönmeyerek madalyalarını almadı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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