Trabzonspor'dan kupa finali sonrası şok karar!
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Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Trabzonspor, madalya seremonisine çıkmama kararı aldı. Bordo-mavililer, sahaya dönmeyerek madalya almadı.
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray ile karşılaşan Trabzonspor, Gaziantep'te oynanan mücadelede sahadan 3-0 mağlup ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekibin zaferiyle sonuçlanan karşılaşmanın ardından bordo-mavili takım, sürpriz bir karara imza attı.
MADALYA SEREMONİSİNE KATILMADILAR
Finalin ardından düzenlenen madalya seremonisine Trabzonsporlu futbolcular katılmadı. Bordo-mavili oyuncular, müsabaka sonrasında sahaya geri dönmeyerek madalyalarını almadı.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Yasin Görkem Erduran