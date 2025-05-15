Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Efsane Osimhen! 35 gole yükseldi... Jardel'i geçti! Galatasaray'ın tarihine adını yazdırdı

Efsane Osimhen! 35 gole yükseldi... Jardel'i geçti! Galatasaray'ın tarihine adını yazdırdı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Efsane Osimhen! 35 gole yükseldi... Jardel&#039;i geçti! Galatasaray&#039;ın tarihine adını yazdırdı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Nijeryalı yıldız G.Saray’da bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu ünvanını ele geçirdi. Fernando Muslera da kupa sayısında Bülent Korkmaz’ı yakaladı, hafta sonu rekora gidiyor.

G.Saray’ın ele avuca sığmaz forveti Victor Osimhen sarı kırmızılı kulübün tarihine adını yazdırdı. Trabzonspor karşısında ağları iki defa havalandıran yıldız futbolcu 35 gole yükseldi ve kulübün efsane ismi 34 gollü Mario Jardel’i geçti. Osimhen böylece sarı kırmızılı kulübün tarihinde bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu oldu. Nijeryalı forvet bu gollerin 24’ünü Süper Lig’de, beşini Türkiye Kupası’nda, altısını da Avrupa Ligi maçlarında kaydetti. 

BİR TÜRKİYE REKORU

Sarı kırmızılıların file bekçisi Fernando Muslera da bir başka rekora hazırlanıyor. Dünkü karşılaşmada yedek oturan Uruguaylı file bekçisi G.Saray kariyerindeki 18. kupasını aldı ve Bülent Korkmaz’la sayıyı eşitledi. Muslera lig şampiyonluğuyla birlikte Türk futbol tarihinin en çok kupa kazanan futbolcusu ünvanını ele geçirecek. Bilindiği gibi G.Saray’a hafta sonunda evinde oynayacağı Kayserispor maçında şampiyonluğunu resmîleştirmesi için bir puan yetecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Galatasaray, final maçında Trabzonspor'u dağıttı! Güle oynaya şampiyonMerkez Bankası'ndan dikkat çeken analiz! Altını satıp ev ve araba aldık
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray, final maçında Trabzonspor'u dağıttı! Güle oynaya şampiyon - SporG.Saray final maçında Trabzonspor'u dağıtı!Okan Buruk: "Fenerbahçe deplasmanı..." - SporOkan Buruk: "Fenerbahçe deplasmanı..."Fatih Tekke'den final sonrası açıklama! "Nasip bazen böyle bir şey" - SporFatih Tekke'den final sonrası açıklama!Trabzonspor'dan kupa finali sonrası şok karar! - SporTrabzonspor'dan kupa finali sonrası şok karar!Galatasaray taraftarından TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na tepki! - SporGalatasaray taraftarından Hacıosmanoğlu'na tepki!Galatasaray Türkiye Kupası'nın sahibi oldu! Trabzonspor'u farklı geçti - SporGalatasaray Türkiye Kupası'nın sahibi oldu! Trabzonspor'u farklı geçti
Sonraki Haber Yükleniyor...