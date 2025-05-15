Efsane Osimhen! 35 gole yükseldi... Jardel'i geçti! Galatasaray'ın tarihine adını yazdırdı

Nijeryalı yıldız G.Saray’da bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu ünvanını ele geçirdi. Fernando Muslera da kupa sayısında Bülent Korkmaz’ı yakaladı, hafta sonu rekora gidiyor.

G.Saray’ın ele avuca sığmaz forveti Victor Osimhen sarı kırmızılı kulübün tarihine adını yazdırdı. Trabzonspor karşısında ağları iki defa havalandıran yıldız futbolcu 35 gole yükseldi ve kulübün efsane ismi 34 gollü Mario Jardel’i geçti. Osimhen böylece sarı kırmızılı kulübün tarihinde bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu oldu. Nijeryalı forvet bu gollerin 24’ünü Süper Lig’de, beşini Türkiye Kupası’nda, altısını da Avrupa Ligi maçlarında kaydetti.

BİR TÜRKİYE REKORU

Sarı kırmızılıların file bekçisi Fernando Muslera da bir başka rekora hazırlanıyor. Dünkü karşılaşmada yedek oturan Uruguaylı file bekçisi G.Saray kariyerindeki 18. kupasını aldı ve Bülent Korkmaz’la sayıyı eşitledi. Muslera lig şampiyonluğuyla birlikte Türk futbol tarihinin en çok kupa kazanan futbolcusu ünvanını ele geçirecek. Bilindiği gibi G.Saray’a hafta sonunda evinde oynayacağı Kayserispor maçında şampiyonluğunu resmîleştirmesi için bir puan yetecek.