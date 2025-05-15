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Engellilere askere uğurlar gibi kına yaktılar: Vatan sevgisi engel tanımaz!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Engellilere askere uğurlar gibi kına yaktılar: Vatan sevgisi engel tanımaz!
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Muğla Engelliler Derneği tarafından Menteşe Öğretmenevinde, "Vatan sevgisi engel tanımaz" temalı bir etkinlik düzenlendi. Temsili askerlik yapacak engelliler için kına gecesi tertip edilen gecede duygusal anlar yaşandı. Etkinlik engelli bireyler ve ailelerinin yanı sıra Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık başta olmak üzere şehrin bütün protokolünü bir araya getirdi.

Muğla'da milli ve manevi duyguların tebessümle buluştuğu bir gece yaşandı.

Programa Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık ve eşi Sevim Akbıyık, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş ile siyasi partilerin temsilcileri ve aileler katıldı.

Etkinlikte, engelli bireyler müzik eşliğinde dans ederek gönüllerince eğlendi. Geceye özel hazırlanan, Türk bayrağı desenli ve üzerinde ‘En büyük asker, bizim asker’ yazılı pasta, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve diğer protokol üyeleri tarafından kesildi.

Engellilere kına yakıp askere uğurladılar: Vatan sevgisi engel tanımaz! - 1. Resim

"BİZLER İÇİN BÜYÜK BİR MUTLULUK KAYNAĞI"

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, "Bu anlamlı gecede, vatan sevgisinin engel tanımadığını bizlere gösteren gençlerimizin heyecanına ortak olmaktan gurur duyuyoruz. Onların hayallerine bir adım daha yaklaşması bizler için büyük bir mutluluk kaynağıdır" dedi.

Muğla Engelliler Derneği yetkilileri, temsili askerlik görevini yerine getirecek engelli bireyler için düzenlenen bu gecenin, onların hayatında unutulmaz bir anı olarak kalacağını belirtti.

Engellilere kına yakıp askere uğurladılar: Vatan sevgisi engel tanımaz! - 2. Resim

Engellilere kına yakıp askere uğurladılar: Vatan sevgisi engel tanımaz! - 3. Resim

Engellilere kına yakıp askere uğurladılar: Vatan sevgisi engel tanımaz! - 4. Resim

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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