A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Dünya Şampiyonası kadrosu belli oldu
Spor Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Dünya Şampiyonası kadrosu açıklandı.
Tayland'da 22 Ağustos-7 Eylül tarihlerinde düzenlenecek FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosu açıklandı.
E Grubu'nda İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile mücadele edecek ay-yıldızlı ekibin sporcu kadrosu şu şekilde:
Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin
Pasör Çaprazı: Melissa Vargas
Smaçörler: Hande Baladın, Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek, İlkin Aydın
Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal
Liberolar: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Baki Sancak