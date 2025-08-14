Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Dünya Şampiyonası kadrosu belli oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Dünya Şampiyonası kadrosu belli oldu

- Güncelleme:
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Dünya Şampiyonası kadrosu açıklandı.

Tayland'da 22 Ağustos-7 Eylül tarihlerinde düzenlenecek FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosu açıklandı.

E Grubu'nda İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile mücadele edecek ay-yıldızlı ekibin sporcu kadrosu şu şekilde:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Pasör Çaprazı: Melissa Vargas

Smaçörler: Hande Baladın, Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek, İlkin Aydın

Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal

Liberolar: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın

