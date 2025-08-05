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Kadrodan çıkarılmıştı! Filenin Sultanı Simge Aköz elinden ameliyat oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kadrodan çıkarılmıştı! Filenin Sultanı Simge Aköz elinden ameliyat oldu
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Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Dünya Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın gözde oyuncularından Simge Aköz, elinden ameliyat oldu.

FIVB Voleybol Milletler Ligi'ne aldığı galibiyetlerle damga vuran A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Kupası hazırlıklarını sürdürüyor. Sırbistan'ı dün farklı yenen Filenin Sultanları ile iki hazırlık maçı daha yapacak. 

Filenin Sultanları'nın liberosu Simge Aköz'ün ameliyat olacağı duyurulmuştu. Aköz bugün elinden ameliyat geçirdiği öğrenildi.

SAĞ EL SAKATLIĞI NEDENİYLE AMELİYAT OLDU

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ve Eczacıbaşı Kulübü Simge Aköz'ün sağ elinden ameliyat olduğunu açıkladı. 

Aköz, 2024-2025 sezonunun sonunda sağ el başparmağında bağ yaralanması yaşamıştı. 

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), tarafından yapılan açıklamada, "A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Simge Aköz’ün, sağ el başparmak bağında yaşadığı travmatik yırtık nedeniyle geçirdiği operasyon bu sabah başarıyla gerçekleştirilmiştir. Simge Aköz'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyoruz" denildi.

OPERASYON NASIL GEÇTİ?

Eczacıbaşı ise şu açıklamayı yaptı:

"Kaptanımız Simge Aköz'ün sağ el baş parmak bağında yaşadığı travmatik yırtık (metakarpofalangeal ve interfalangeal eklemde parmak ligamentinin travmatik yırtığı) nedeni ile planlanan ve bu sabah yapılan operasyonu başarı ile sonlandırılmıştır. Operasyon sonrası rehabilitasyon ve tedavi süresi 8 hafta öngörülmekte olup, planlanan sürece uygun olarak gerçekleştirilecektir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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