Filenin Sultanları, Sırbistan'ı farklı yendi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Sırbistan ile oynadığı ilk maçı 3-0 kazandı.

FİLENİN SULTANLARI KUPAYA HAZIRLANIYOR

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Tayland'da düzenlenecek FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nın hazırlıklarını Antalya'da sürdüren milli takım, Gloria Sports Arena'da Sırbistan ile karşılaştı.

SIRBİSTAN'I FARKLI YENDİ

A Milli Takım, Sırbistan ile oynadığı ilk hazırlık maçından 25-18, 25-17 ve 25-23'lük setlerle 3-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından oynanan ekstra seti ise 25-21'lik skorla Sırbistan kazandı. Ay-yıldızlılar, 5 ve 6 Ağustos tarihlerinde Sırbistan ile iki hazırlık maçı daha yapacak.

Öte yandan Filenin Sultanları, Polonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri'nde çeyrek final maçında Japonya'ya 3-2 mağlup oldu ve turnuvaya veda etmişti.