Sinop'ta piyasaya sahte altın süren çete çökertildi

Sinop'ta düzenlenen sahte altın operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Şahısların araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramada 6 gram sahte altın, 40 bin 200 lira, 600 dolar, 3 ziynet eşyası ve 5 cep telefonu ele geçirildi. 4 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte piyasaya sahte altın sürerek dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

PİYASAYA SAHTE ALTIN SÜRMÜŞLER

Yapılan saha çalışmaları sonucu Sinop'un Erfelek ilçesi ile Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen operasyonlarda piyasaya sahte altın süren 4 zanlı yakalandı. Zanlıların araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramada 6 gram sahte altın, 40 bin 200 lira, 600 dolar, 3 ziynet eşyası ve 5 cep telefonu ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

