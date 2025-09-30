Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Süper Lig'de VAR kayıtları açıklandı: İşte Trabzonspor'un kazandığı penaltının konuşmaları

Süper Lig'de VAR kayıtları açıklandı: İşte Trabzonspor'un kazandığı penaltının konuşmaları

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 7. haftasındaki VAR kayıtlarını açıkladı. TFF'nin paylaşımında, Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçında yaşanan penaltı pozisyonunun VAR konuşmaları da yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanan maçların VAR kayıtları açıklandı.

TFF'nin YouTube kanalından yayımlanan kayıtta, Fatih Karagümrük - Trabzonspor müsabakasının pozisyonları sesli ve görüntülü olarak paylaşıldı.

TRABZONSPOR'UN KAZANDIĞI PENALTI

VAR: Sana potansiyel penaltı iptali için incelemeye davet ediyorum.

Mehmet Türkmen: Tamam.

VAR: Sana penaltı sırasında hücum oyuncusunun elle oynamasını göstereceğim. 

Mehmet Türkmen: Tamam.

VAR: İlk ele değdiği an bir açım daha var.

Mehmet Türkmen: Formadan çektiğini görüyorum, oyuncuyu formadan çektiği için penaltı kararı verdim. Elle oynamadan dolayı penaltının iptalini öneriyorsun galiba bana. 

VAR: Evet. 

Mehmet Türkmen: Diğer açıdan tekrar görebilir miyim? Elin doğal konumda olduğunu düşünüyorum, burada elle oynama yok penaltıyla başlayacağım. 

VAR: Bu bir hücum elle oynama.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
