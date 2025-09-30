Süper Lig'de VAR kayıtları açıklandı: İşte Trabzonspor'un kazandığı penaltının konuşmaları
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 7. haftasındaki VAR kayıtlarını açıkladı. TFF'nin paylaşımında, Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçında yaşanan penaltı pozisyonunun VAR konuşmaları da yer aldı.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanan maçların VAR kayıtları açıklandı.
TFF'nin YouTube kanalından yayımlanan kayıtta, Fatih Karagümrük - Trabzonspor müsabakasının pozisyonları sesli ve görüntülü olarak paylaşıldı.
TRABZONSPOR'UN KAZANDIĞI PENALTI
VAR: Sana potansiyel penaltı iptali için incelemeye davet ediyorum.
Mehmet Türkmen: Tamam.
VAR: Sana penaltı sırasında hücum oyuncusunun elle oynamasını göstereceğim.
Mehmet Türkmen: Tamam.
VAR: İlk ele değdiği an bir açım daha var.
Mehmet Türkmen: Formadan çektiğini görüyorum, oyuncuyu formadan çektiği için penaltı kararı verdim. Elle oynamadan dolayı penaltının iptalini öneriyorsun galiba bana.
VAR: Evet.
Mehmet Türkmen: Diğer açıdan tekrar görebilir miyim? Elin doğal konumda olduğunu düşünüyorum, burada elle oynama yok penaltıyla başlayacağım.
VAR: Bu bir hücum elle oynama.