Süper Lig'de VAR kayıtları açıklandı: İşte Trabzonspor'un kazandığı penaltının konuşmaları

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanan maçların VAR kayıtları açıklandı.

TFF'nin YouTube kanalından yayımlanan kayıtta, Fatih Karagümrük - Trabzonspor müsabakasının pozisyonları sesli ve görüntülü olarak paylaşıldı.

TRABZONSPOR'UN KAZANDIĞI PENALTI

VAR: Sana potansiyel penaltı iptali için incelemeye davet ediyorum.

Mehmet Türkmen: Tamam.

VAR: Sana penaltı sırasında hücum oyuncusunun elle oynamasını göstereceğim.

Mehmet Türkmen: Tamam.

VAR: İlk ele değdiği an bir açım daha var.

Mehmet Türkmen: Formadan çektiğini görüyorum, oyuncuyu formadan çektiği için penaltı kararı verdim. Elle oynamadan dolayı penaltının iptalini öneriyorsun galiba bana.

VAR: Evet.

Mehmet Türkmen: Diğer açıdan tekrar görebilir miyim? Elin doğal konumda olduğunu düşünüyorum, burada elle oynama yok penaltıyla başlayacağım.

VAR: Bu bir hücum elle oynama.