Fenomen Neslim Güngen ağlayarak savunma yaptı: 26 sanık kara para davasında hakim karşısında

Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi olarak tanınan Neslihan Güngen, “Neslim” adıyla biliniyor. Güngen’in ismini taşıyan şirketler üzerinden vergi kaçırdığı, kara para akladığı, naylon fatura düzenlediği ve rüşvet suçunu işlediği iddiasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması, Küçükçekmece 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Hakkında 7 ayrı suçtan 154 yıla kadar hapis cezası talep edilen Güngen’in yanı sıra eşi İnanç Güney de dahil olmak üzere toplam 26 sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı.

Duruşmaya, tutuklu sanıklar Neslihan ve İnanç Güney’in yanı sıra bazı tutuksuz sanıklar ve tarafların avukatları katıldı.

NESLİHAN GÜNGEN AĞLAYARAK SAVUNMA YAPTI

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Neslihan Güngen, gözyaşları içinde konuştu. Güngen, "Benim bir suçum yok. Tek derdim istihdam yaratmak. Ben bir sosyal medya fenomeni değilim, hiç olmadım. İşim sadece güzellik salonu işletmek. Çocuklarım ve ailem benim önceliğim. Tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

GÜZELLİK MERKEZİNİN MUHASEBECİSİ SUÇLAMALARI REDDETTİ

Tutuklu sanık ve güzellik merkezinin muhasebecisi Oğuzhan Küllü de savunma yaptı. Küllü, 2017 Temmuz ayından bu yana Neslim Güngen Güzellik Merkezi’nde muhasebeci olarak görev yaptığını belirterek, "Orada çeşitli güzellik cihazlarının satışını yapıyordum. Mahmut Erol Aydın isimli finans müdürüne işlemleri ibraz ediyordum. Üzerime atılı sahte belge üretme suçlamasını kabul etmiyorum, belgeler orijinaldir. Neslihan Güngen’in şirketinde imza yetkim yok, sadece vekaletiyle para yatırma, çekme ve sigorta işlemleri yapıyorum. Diğer şirketlerle ilgili yetkim yok. Tahliyemi talep ediyorum, suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Duruşmada, tutuklu sanık Neslihan Güngen ile diğer tutuksuz sanık arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı. Salonda görevli jandarma ekipleri tarafları sakinleştirmek zorunda kaldı.

TUTUKLU SANIK ALİ OSMAN TUNCA’DAN SAVUNMA

Tutuklu sanık Ali Osman Tunca da savunmasını yaptı. Tunca, “Ben hiçbir şekilde sözleşme alanında değilim, sözleşme nasıl yapılır bilmem. Sahte evraktan suçlanıyorum ama iddianamede böyle bir durum söz konusu değil. Örgüt üyesi olmakla suçlanıyorum ama böyle bir durum yok. İnanç Güngen’in çanta çanta para verdiği iddiası iftiradır. Kendi fabrikasına ait makineleri satmıştır. 15 aydır tutukluyum, dava nedeniyle eşimle boşanma aşamasına geldim. Neslihan Güngen’in şirketine 1 milyon 600 bin lira gönderdim. Bunun 400 bin lirası firma bayisi sözleşmesi, geri kalanı ise kira sözleşmesi içindir" ifadelerini kullandı.

DURUŞMA SİLİVRİ’DE DEVAM EDECEK

Mahkeme heyeti, duruşma salonunun küçük olması ve tüm sanık ile avukatların savunmalarının sağlıklı alınabilmesi için duruşmanın Silivri’de devam etmesine karar verdi. Duruşma yarına ertelendi.

NESLİHAN VE İNANÇ GÜNGEN HAKKINDA İDDİANAME

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör, Örgütlü ve Aklama Suçlar Soruşturma Bürosu’nca hazırlanan iddianamede, sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Neslihan Güngen ile eşi İnanç Güngen’in de aralarında bulunduğu 26 kişi “şüpheli”, özel bir bankanın yer aldığı 10 kişi ise “mağdur” sıfatıyla yer aldı.

MÜŞTERİLER FARKLI SÖZLEŞMEYLE KARŞILAŞTI

İddianamede, mağdur olan kişilerden birinin ifadesine göre, okutulan sözleşme ile imzalatılan sözleşme farklıydı. Şikayet dilekçesinde, Neslihan Güngen’in güzellik merkezi üzerinden kara para akladığı ve naylon fatura düzenlediği iddia edildi.

Mağdur L.S., şunları anlattı: Şüphelilere 800 bin lira ödediğini ancak fatura almadığını ya da faturaların düşük gösterildiğini belirtti. 5 Aralık 2023’te MASAK tarafından Neslihan ve İnanç Güngen’in mal varlıklarına el konulduğunu ve yalnız kendisinin değil diğer şubelerin de aynı durumdan etkilendiğini söyledi.

L.S., işletmesinin belediye tarafından mühürlendiğini ve 17 gün boyunca kapalı kaldığını aktardı. Güngen çiftinin sorumluluk almadığını, sözleşmelerin çoğaltılarak kendisine imzalatıldığını ve okutulan sözleşmelerin farklı olduğunu öğrendiğini belirtti. Mağduriyetin toplam 4 milyon lira zarara yol açtığı ifade edildi.

GÜNGEN ÇİFTİNE 154 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İddianamede, Neslihan ve İnanç Güngen hakkında şu suçlardan toplamda 49’ar yıl 8’er aydan 154’er yıla kadar hapis cezası talep edildi: