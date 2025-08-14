Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Süper Lig'de Beşiktaş, Başakşehir ve Samsunspor'un maçları ertelendi

Güncelleme:
Spor Haberleri

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Avrupa'da mücadele eden Beşiktaş, Başakşehir ve Samsunspor'un Trendyol Süper Lig'in 3. haftasındaki maçlarının ertelendiğini açıkladı. Fenerbahçe ise erteleme talebinde bulunmadı.

TFF'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu'nda mücadele edecek olan kulüplerimiz ile Trendyol Süper Lig'in 3. haftasındaki müsabakaların ertelenmesi konusunda görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Buna istinaden, yazılı olarak erteleme talebinde bulunan kulüplerimizin başvuruları değerlendirilmiş ve Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanması gereken Tümosan Konyaspor - Beşiktaş, Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir FK ile Samsunspor - Kasımpaşa müsabakaları Federasyonumuz tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Ertelenen müsabakaların oynanacağı tarihler daha sonra ilan edilecektir. 

Türkiye Futbol Federasyonu olarak Avrupa kupalarında mücadele eden tüm kulüplerimize başarılar dileriz."

