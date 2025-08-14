Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Beşiktaş'ın play-off'taki rakibi şimdiden belli oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Beşiktaş&#039;ın play-off&#039;taki rakibi şimdiden belli oldu
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi, Play-off, 3. Ön Eleme Turu, Haber
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda St. Patrick's ile rövanş maçına çıkacak Beşiktaş'ın play-off'taki rakibi şimdiden belli oldu. Beşiktaş turu geçmesi durumunda İsviçre ekibi Lausanne-Sport ile karşı karşıya gelecek.

Shakhtar’a elenerek taraftarını üzen Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda St. Patrick’s'i 4-1’lik net bir skor ile yenmeyi başardı. Deplasmanda aldığı galibiyetin ardından İstanbul'da rövanşa çıkacak olan Beşiktaş'ın play-off turundaki rakibi belli oldu.

BEŞİKTAŞ EVİNDE ST. PATRİCK'S'İ AĞIRLIYOR

UEFA Konferans Ligi 3. tur ilk maçında Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda St Patrick's'i ağırlayacak. Deplasmanda aldığı 4-1'lik skor avantajını kullanacak olan Beşiktaş, taraftarının önünde alacağı galibiyetle turu geçmek istiyor.

Beşiktaş'ın play-off'taki rakibi şimdiden belli oldu - 1. Resim

RAKİBİ İSVİÇRE EKİBİ OLACAK

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde St. Patrick's'i elemesi halinde play-off turunda Lausanne ile karşılaşacak. Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Kazakistan temsilcisi Astana, İsviçre ekibi Lausanne'ı ağırladı.

Beşiktaş'ın play-off'taki rakibi şimdiden belli oldu - 2. Resim

İlk maçtan 3-0 galip ayrılan Lausanne, rövanşta da Beyatt Lekoueiry ve Gaoussou Diakite'nin golleriyle 2-0 kazanarak play-off turuna kaldı.

Beşiktaş'ın play-off'taki rakibi şimdiden belli oldu - 3. Resim

Beşiktaş, ilk karşılaşmada 4-1 mağlup ettiği İrlanda ekibi St. Patrick's'i elemesi durumunda Lausanne'ın rakibi olacak.

Play-off turunda karşılaşmalar, 21 ve 28 Ağustos'ta oynanacak.


