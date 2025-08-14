Beşiktaş'ın play-off'taki rakibi şimdiden belli oldu
UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda St. Patrick's ile rövanş maçına çıkacak Beşiktaş'ın play-off'taki rakibi şimdiden belli oldu. Beşiktaş turu geçmesi durumunda İsviçre ekibi Lausanne-Sport ile karşı karşıya gelecek.
Shakhtar’a elenerek taraftarını üzen Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda St. Patrick’s'i 4-1’lik net bir skor ile yenmeyi başardı. Deplasmanda aldığı galibiyetin ardından İstanbul'da rövanşa çıkacak olan Beşiktaş'ın play-off turundaki rakibi belli oldu.
BEŞİKTAŞ EVİNDE ST. PATRİCK'S'İ AĞIRLIYOR
UEFA Konferans Ligi 3. tur ilk maçında Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda St Patrick's'i ağırlayacak. Deplasmanda aldığı 4-1'lik skor avantajını kullanacak olan Beşiktaş, taraftarının önünde alacağı galibiyetle turu geçmek istiyor.
RAKİBİ İSVİÇRE EKİBİ OLACAK
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde St. Patrick's'i elemesi halinde play-off turunda Lausanne ile karşılaşacak. Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Kazakistan temsilcisi Astana, İsviçre ekibi Lausanne'ı ağırladı.
İlk maçtan 3-0 galip ayrılan Lausanne, rövanşta da Beyatt Lekoueiry ve Gaoussou Diakite'nin golleriyle 2-0 kazanarak play-off turuna kaldı.
Beşiktaş, ilk karşılaşmada 4-1 mağlup ettiği İrlanda ekibi St. Patrick's'i elemesi durumunda Lausanne'ın rakibi olacak.
Play-off turunda karşılaşmalar, 21 ve 28 Ağustos'ta oynanacak.