Lausanne - Astana maçı canlı yayın hangi kanalda, ne zaman? Beşiktaş’ın muhtemel rakibi belli olacak!
UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde heyecan sürüyor. Bu akşam oynanacak Astana - Lausanne rövanş maçı, Beşiktaş’ın muhtemel rakibini belirleyecek. Lausanne - Astana maçı canlı yayın hangi kanalda, ne zaman belli oldu.
İlk maçta İsviçre temsilcisi Lausanne, Astana’yı sahasında 3-1 yenmişti. Son skor rövanş öncesi İsviçre ekibine tur için avantaj sağlarken, Kazakistan ekibi Astana’nın evindeki maça yüksek motivasyonla çıkacak.
LAUSANNE - ASTANA MAÇI HANGİ KANALDA?
UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu’nda Astana ile Lausanne arasında oynanacak rövanş maçı, Beşiktaş’ın muhtemel rakibini belirleyecek. İlk maçta Lausanne, Astana’yı sahasında 3-1 yenerek tur için avantaj sağladı.
Astana, evinde oynayacağı rövanşta turu geçebilmek için galibiyet arayacak. Şu an için maçın televizyon kanalı üzerinden canlı yayın bilgisi resmi olarak açıklanmadı.
LAUSANNE - ASTANA CANLI YAYIN NEREDE İZLENİR?
Astana - Lausanne maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler, UEFA’nın resmi internet sitesi, kulüplerin sosyal medya hesapları ve canlı skor uygulamaları üzerinden karşılaşmayı takip edebilir.
LAUSANNE - ASTANA MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?
Astana ile Lausanne arasındaki rövanş karşılaşması 14 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 17:00’de başlayacak. Maç, Kazakistan’ın başkenti Nur-Sultan’daki Astana Arena’da oynanacak.