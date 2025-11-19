İzmir'de Hüseyin Sayılır, 30 yaşındaki zihinsel ve bedensel engelli kızını bilinmeyen bir sebeple öldürdü. Sayılır aynı silahla kendisini de vurarak hayatına son verdi. Annenin olay esnasında komşusunda olduğu öğrenilirken Sayılır'ın psikolojik rahatsızlığı olduğu ortaya çıktı.

İzmir’in Gaziemir ilçesinde dehşet verici bir olay yaşandı. 63 yaşındaki Hüseyin Sayılır, zihinsel ve bedensel engelli kızı Feride Sayılır'a (30) henüz bilinmeyen nedenle ateş etti.

Baba ardından aynı silahla kendisini vurdu.

İzmir'de dehşet veren olay! Engelli kızını öldüren baba intihar etti

ANNE KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTI

Eve gelen anne M.S, kızının ve eski eşinin kanlar içinde yerde yattığını gördü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, baba ve kızının hayatını kaybettiği belirlendi.

BABA TEDAVİ GÖRMÜŞ

Anne M.S'nin olay esnasında komşuda olduğu öğrenildi.

Hüseyin Sayılır'ın psikolojik rahatsızlığı olduğu ve bir süredir tedavi gördüğü ortaya çıktı.

