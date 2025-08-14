Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Beşiktaş nasıl tur atlar, Beşiktaş St Patricks'i yenerse, yenilirse veya berabere kalırsa ne olur?

Beşiktaş nasıl tur atlar, Beşiktaş St Patricks'i yenerse, yenilirse veya berabere kalırsa ne olur?

Güncelleme:
Beşiktaş nasıl tur atlar, Beşiktaş St Patricks&#039;i yenerse, yenilirse veya berabere kalırsa ne olur?
UEFA Konferans Ligi, Beşiktaş, Play-off Turu, Deplasman, Canlı Yayın, Haber
Haberler

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu’nda St. Patrick’s ile rövanş maçına çıkıyor. Siyah-beyazlı ekip, deplasmanda 4-1’lik galibiyet elde ederek İstanbul’a büyük bir avantajla geldi. Şimdi ise Beşiktaş nasıl tur atlar, Beşiktaş St Patricks'i yenerse, yenilirse veya berabere kalırsa ne olur konusu gündemin merkezinde.

Beşiktaş UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanşında St. Patrick’s ile karşı karşıya geliyor. Deplasmanda aldığı 4-1’lik galibiyetin avantajını elinde bulunduran siyah-beyazlılar, İstanbul’daki maçta play-off turuna yükselmek için sahaya çıkacak.

Taraftarlar ve futbolseverler, karşılaşmanın saatini, canlı yayın kanalını ve Beşiktaş'ın tur atlama senaryolarını merak ediyor.

BEŞİKTAŞ NASIL TUR ATLAR?

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu’nda İrlanda temsilcisi St. Patrick’s ile rövanş maçına çıkacak. Deplasmanda oynanan ilk maçı 4-1 kazanan siyah-beyazlılar, İstanbul’a büyük avantajla geldi.

4-1'lik skor Beşiktaş'ın tur atlama ihtimalini ciddi şekilde artırırken, taraftarlar farklı maç senaryolarını merak ediyor. Beşiktaş, deplasmanda aldığı üstünlük sayesinde, rövanşta galip gelmesi veya beraberlik elde etmesi halinde play-off turuna yükselmeyi garantileyebilir.

Beşiktaş nasıl tur atlar, Beşiktaş St Patricks'i yenerse, yenilirse veya berabere kalırsa ne olur? - 1. Resim

BEŞİKTAŞ ST. PATRİCKS'İ YENERSE NE OLUR?

Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda St. Patrick’s’i mağlup ederse, ilk maçtaki 4-1’lik avantajla birlikte turu rahat bir şekilde geçer ve play-off turunda mücadele etmeye hak kazanır. Herhangi bir galibiyet, skor farkı ne olursa olsun siyah-beyazlıların üst tura çıkmasını sağlayacak.

Beşiktaş nasıl tur atlar, Beşiktaş St Patricks'i yenerse, yenilirse veya berabere kalırsa ne olur? - 2. Resim

BEŞİKTAŞ ST. PATRİCKS'E YENİLİRSE NE OLUR?

Beşiktaş St. Patricks'e yenilirse ilk maçta elde ettikleri 4-1’lik skor avantajı devreye girer. Eğer yenilgi farkı iki veya daha az olursa, Beşiktaş turu geçer.

Üç farklı yenilgi durumunda mücadele uzatmalara giderken, dört veya daha fazla farklı mağlubiyet Beşiktaş’ın Avrupa kupalarına veda etmesine neden olur.

Beşiktaş nasıl tur atlar, Beşiktaş St Patricks'i yenerse, yenilirse veya berabere kalırsa ne olur? - 3. Resim

BEŞİKTAŞ ST. PATRİCKS BERABERE KALIRSA NE OLUR?

Beşiktaş, İstanbul’daki rövanşta St. Patrick’s ile berabere kalırsa, deplasmanda alınan 4-1’lik galibiyet avantajıyla play-off turuna yükselir. 

Beşiktaş nasıl tur atlar, Beşiktaş St Patricks'i yenerse, yenilirse veya berabere kalırsa ne olur? - 4. Resim

BEŞİKTAŞ ST. PATRİCKS CANLI YAYIN HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - St. Patrick’s maçı 14 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 21.00’de Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak ve HT Spor ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Taraftarlar şifresiz canlı yayın ile karşılaşmayı takip edebilecek.

Beşiktaş nasıl tur atlar, Beşiktaş St Patricks'i yenerse, yenilirse veya berabere kalırsa ne olur? - 5. Resim

BEŞİKTAŞ ST. PATRİCKS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Rövanş maçı 14 Ağustos Perşembe günü saat 21.00’de başlayacak. Beşiktaş, ilk maçta elde ettiği 4-1’lik avantajla sahaya çıkacak.

Beşiktaş nasıl tur atlar, Beşiktaş St Patricks'i yenerse, yenilirse veya berabere kalırsa ne olur? - 6. Resim

BEŞİKTAŞ ST. PATRİCKS MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11

Beşiktaş: Ersin, Tayfur, Paulista, Uduokhai, Emrecan Terzi, Demir Ege, Orkun, Arroyo, Muçi, Joao Mario, Abraham

St. Patrick’s: Anang, Redmond, Grivosti, McClelland, McLaughlin, Lennon, Leavy, Crowe-Baggley, Melia, Mulraney, Power

Kaynak: Türkiye Gazetesi

