Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Shakhtar Donetsk - Panathinaikos maçı canlı yayın hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta?

Shakhtar Donetsk - Panathinaikos maçı canlı yayın hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Shakhtar Donetsk - Panathinaikos maçı canlı yayın hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta?
UEFA Avrupa Ligi, Shakhtar Donetsk, Panathinaikos, Canlı Yayın, Maç Saatleri, İzleme, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanş karşılaşmalarıyla heyecan dolu bir hafta futbolseverleri bekliyor. Shakhtar Donetsk, kendi sahasında Yunan temsilcisi Panathinaikos’u ağırlayacak. İlk maçta deplasmanda golsüz berabere kalan iki ekip, bu kez galibiyet ve tur avantajı için sahada olacak. Shakhtar Donetsk - Panathinaikos maçı canlı yayın hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta merak ediliyor.

Ukrayna’nın Donetsk kentindeki ev sahibi stadyumda oynanacak karşılaşma heyecanla bekleniyor. Shakhtar Donetsk - Panathinaikos canlı yayın hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta?

SHAKHTAR DONETSK - PANATHINAIKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçlarında Shakhtar Donetsk, Panathinaikos’u ağırlayacak. Müsabaka 14 Ağustos 2025 Perşembe günü oynanacak ve futbolseverler tarafından yayın kanalı merak ediliyor.

Shakhtar Donetsk - Panathinaikos canlı yayın bilgileri ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Shakhtar Donetsk - Panathinaikos maçı canlı yayın hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta? - 1. Resim

SHAKHTAR DONETSK - PANATHINAIKOS CANLI YAYIN NEREDE İZLENİR?

Maçın canlı yayın bilgisi resmi olarak paylaşılmadı fakat futbolseverler karşılaşmayı anlık skor uygulamaları ve UEFA’nın dijital platformları üzerinden takip edebilir.

Shakhtar Donetsk - Panathinaikos maçı canlı yayın hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta? - 2. Resim

SHAKHTAR DONETSK - PANATHINAIKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Shakhtar Donetsk - Panathinaikos karşılaşması 14 Ağustos 2025 Perşembe günü akşam saat 21.00’de başlayacak. Maç, ev sahibi Ukrayna ekibinin stadyumunda oynanacak.

Shakhtar Donetsk - Panathinaikos maçı canlı yayın hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta? - 3. Resim

SHAKHTAR DONETSK - PANATHINAIKOS MUHTEMEL 11

Shakhtar Donetsk: Riznyk, Tobias, Matviyenko, Bondar, Henrique, Gomes, Ocheretko, Alisson, Sudakov, Newerton, Elias

Panathinaikos: Dragowski, Kotsiras, Touba, Palmer-Brown, Kyriakopoulos, Maksimovic, Chirivella, Tete, Pellistri, Swiderski, Djuricic

Kaynak: Türkiye Gazetesi

AGS kontenjanları ne zaman açıklanacak?Brann - Hacken maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Drita - FCSB maçı hangi kanalda, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi devam ediyor - HaberlerDrita - FCSB maçı hangi kanalda, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi devam ediyorAGS kontenjanları ne zaman açıklanacak? - HaberlerAGS kontenjanları ne zaman açıklanacak?Voleybol Dünya Şampiyonası ne zaman? Filenin Sultanları maç takvimi açıklandı - HaberlerVoleybol Dünya Şampiyonası ne zaman? Filenin Sultanları maç takvimi açıklandıİzmir planlı su kesintisi 14 Ağustos: İZSU kesinti ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek? - Haberlerİzmir planlı su kesintisi 14 Ağustos: İZSU kesinti ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?Brann - Hacken maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? - HaberlerBrann - Hacken maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?ASKİ su kesintisi listesini paylaştı!: Ankaralılar dikkat, 5 ilçe için uyarı verildi! Ankara'da sular ne zaman gelecek? - HaberlerASKİ su kesintisi listesini paylaştı!: Ankaralılar dikkat, 5 ilçe için uyarı verildi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Sonraki Haber Yükleniyor...