Shakhtar Donetsk - Panathinaikos maçı canlı yayın hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta?
UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanş karşılaşmalarıyla heyecan dolu bir hafta futbolseverleri bekliyor. Shakhtar Donetsk, kendi sahasında Yunan temsilcisi Panathinaikos’u ağırlayacak. İlk maçta deplasmanda golsüz berabere kalan iki ekip, bu kez galibiyet ve tur avantajı için sahada olacak. Shakhtar Donetsk - Panathinaikos maçı canlı yayın hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta merak ediliyor.
Ukrayna’nın Donetsk kentindeki ev sahibi stadyumda oynanacak karşılaşma heyecanla bekleniyor. Shakhtar Donetsk - Panathinaikos canlı yayın hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta?
SHAKHTAR DONETSK - PANATHINAIKOS MAÇI HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçlarında Shakhtar Donetsk, Panathinaikos’u ağırlayacak. Müsabaka 14 Ağustos 2025 Perşembe günü oynanacak ve futbolseverler tarafından yayın kanalı merak ediliyor.
Shakhtar Donetsk - Panathinaikos canlı yayın bilgileri ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.
SHAKHTAR DONETSK - PANATHINAIKOS CANLI YAYIN NEREDE İZLENİR?
Maçın canlı yayın bilgisi resmi olarak paylaşılmadı fakat futbolseverler karşılaşmayı anlık skor uygulamaları ve UEFA’nın dijital platformları üzerinden takip edebilir.
SHAKHTAR DONETSK - PANATHINAIKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Shakhtar Donetsk - Panathinaikos karşılaşması 14 Ağustos 2025 Perşembe günü akşam saat 21.00’de başlayacak. Maç, ev sahibi Ukrayna ekibinin stadyumunda oynanacak.
SHAKHTAR DONETSK - PANATHINAIKOS MUHTEMEL 11
Shakhtar Donetsk: Riznyk, Tobias, Matviyenko, Bondar, Henrique, Gomes, Ocheretko, Alisson, Sudakov, Newerton, Elias
Panathinaikos: Dragowski, Kotsiras, Touba, Palmer-Brown, Kyriakopoulos, Maksimovic, Chirivella, Tete, Pellistri, Swiderski, Djuricic